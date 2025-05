ONLINE: Můj šéf byl Babiš, potvrdil výpověď Bareš. Soud o kauze Čapí hnízdo tento týden nerozhodne

Druhým dnem řeší pražský Vrchní soud odvolání v kauze Čapí hnízdo. Státní zástupce požaduje zrušení předchozího rozsudku, který osvobodil Andreje Babiše a Janu Nagyovou (oba ANO). Na úterním programu je výslech dvou svědků. Jedním z nich je Jan Bareš, který na farmě Čapí hnízdo působil jako stavební dozor. Druhým soudní znalec Vítězslav Hálek. Reportérka serveru iROZHLAS.cz je přímo v jednací síni, odkud přináší podrobnou online reportáž. Sledujeme online Praha 8:30 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš odchází z Vrchnímu soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obžaloba oba politiky viní z toho, že účelově vyvedli firmu z holdingu, aby získali nárok na evropskou padesátimilionovou dotaci určenou pro malé a střední podniky. Soud první instance už je ale dvakrát viny zprostil.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch se ale proti rozsudku pokaždé odvolal. Soudní senáty podle něj nesprávně hodnotily důkazy a vyvodily z nich nesprávné závěry.

V pondělí dorazili k soudu oba obžalovaní, Babiš kauzu opět označil za politickou a upozornil na to, že se řeší před volbami do Sněmovny. Po Babišovi si vzala slovo spoluobviněná Nagyová, nyní europoslankyně za hnutí ANO. „Velmi špatně se mi poslouchají nepravdivá obvinění. Po tom, co jsem tu dnes slyšela, se ve mně vše rozvířilo. Nedá se na to zvyknout, zvlášť když víte, že se nic nestalo. Nic nebylo účelové,“ řekla v pondělí.

Soudkyně Vrchního soudu v Praze v pondělí první část dne strávila podrobnou rekapitulací kauzy. Následně dostal slovo státní zástupce a také advokáti obou obviněných.

Svědci

V úterý má soud na programu výslech dvou svědků. Jan Bareš na farmě Čapí hnízdo působil jako stavební dozor. Soudce pražského městského soudu Jan Šott o něj z velké části opřel osvobozující prvoinstanční rozsudek. „Nebýt výpovědi svědka Bareše, možná by to dopadlo jinak,“ řekl v roce 2023 Šott.

Soud v úterý vyslechne také soudního znalce Vítězslava Hálka. Ten byl v minulosti velmi kritický k tomu, zda mohla farma sama přežít bez podpory Agrofertu.

Výpověď, podle které holding podporoval firmu především skrz finance spojené s reklamou, Babiš kritizoval a Hálka označil za podvodníka, který dělá znalecké posudky na objednávku.

Více se dočtete pod online reportáží.