ONLINE: Zastupitelské úřady uzavírají seznamy voličů pro říjnové sněmovní volby. Odešlou je ministerstvu
Zastupitelské úřady nejpozději ve středu uzavřou seznamy voličů, kteří se u nich zaregistrovali pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Odeslat je mají ministerstvu zahraničí, které je nejpozději 13. září postoupí resortu vnitra kvůli kompletaci evidence všech oprávněných českých voličů. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. kandiduje za Spolu) v neděli uvedl, že se k volbám v cizině přihlásilo zhruba 27 500 zahraničních Čechů.
Počet českých voličů v cizině se sice v souvislosti se zavedením korespondenční volby během letošního roku zdvojnásobil, ale je poloviční proti odhadům ministerstva zahraničí.
O hlasování poštou mohli krajané požádat písemně do 29. srpna, na osobní žádost mají ještě čas do 1. října. Písemnosti ke korespondenční volbě začnou zastupitelské úřady žadatelům zasílat 8. září. Voliči v Česku dostanou pouze hlasovací lístky do svých poštovních schránek, a to nejpozději do 30. září.
Středou také končí lhůta, v níž mohou volební uskupení nominovat své zástupce do okrskových volebních komisí.
Každé z nich může delegovat do komise jednoho člena a jednoho náhradníka v kraji, kde bylo k volbám zaregistrováno. Komisí, které budou 3. a 4. října dohlížet na průběh hlasování a sčítat hlasy v jednotlivých okrscích, je necelých 15 tisíc.
Ministerstvo vnitra připravilo pro členy komisí e-learningový manuál, jak se mají zhostit svých rolí v souladu se zákonem a vyvarovat se chyb při sčítání hlasů. Detailnější informace a s nimi spojené edukativní a metodické materiály ke sčítání hlasů jsou také na volebním webu, kde bude Český statistický úřad volební výsledky zveřejňovat.