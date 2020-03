ONLINE: V Praze přistálo další letadlo s milionem roušek. Čína zavírá pro přílety letiště v Pekingu

V Česku vzrostl počet lidí nakažených novým typem koronaviru na 1120, jeden občan zemřel, vyléčilo se dosud šest lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO je kvůli koronaviru hospitalizováno 74 lidí.

Kanada nepošle své sportovce na letní olympijské a paralympijské hry, které se mají uskutečnit v Tokiu. Rozhodnutí souvisí s obavami kvůli šíření koronaviru.

Německá kancléřka Angela Merkelová je v karanténě, byla totiž v kontaktu s nakaženým lékařem.

Itálie, která je momentálně nejhůře postiženou zemí na světě, v neděli opět zpřísnila karanténní opatření. Občané nesmějí opouštět místo svého bydliště. Počet obětí v Itálii přesáhl pět tisíc, nakažených je skoro 60 000.

Španělé hlásí nárůst obětí o dalších 394 mrtvých na celkových 1720.

První letadlo ČSA přepravilo z Číny další ochranné prostředky pro zvládání epidemie koronaviru. Na letišti v Praze přistálo zhruba hodinu po půlnoci, přivezlo jeden milion roušek a další zdravotnický materiál. Informovala o tom mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Další letadlo Smartwings Group s potřebnými ochrannými pomůckami dorazí z Číny do Prahy v noci na úterý.

„Dnes (v pondělí) v 01.13 hodin přistálo na letišti Václava Havla Praha letadlo ČSA, které z Číny přivezlo 1 milion roušek a další potřebný zdravotnický materiál,“ uvedla mluvčí. Letoun ČSA Airbus A319 odletěl v neděli ve 12.55 středoevropského času ze Šanghaje a po technickém mezipřistání v Novosibirsku pokračoval do Prahy.

V Česku vzrostl počet lidí nakažených novým typem koronaviru na 1120, vyléčilo se dosud šest lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je kvůli koronaviru hospitalizováno 74 lidí. Na jednotkách intenzivní péče je 19 z nich, z toho 11 je napojeno na umělou plicní ventilaci a jeden, muž ve Všeobecné fakultní nemocnici, na speciálním přístroji ECMO, který okysličuje krev. Zbytek se léčí doma.

Přísná opatření, která v Česku kvůli šíření koronaviru platí, by se mohla podle šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly uvolňovat, pokud do konce března bude v zemi méně než 8500 nakažených. Řekl to v neděli v České televizi.

V České republice byl v uplynulých dnech nedostatek zdravotních ochranných prostředků. V sobotu před půlnocí dovezl respirátory a roušky a další ochranné pomůcky velkokapacitní letoun ve službách NATO Ruslan, přistál na pardubickém letišti. Hasiči poté 106 tun zdravotních pomůcek distribuovali z policejního skladu v Opočínku u Pardubic do jednotlivých krajů.

Česko čínským dodavatelům za zdravotnický materiál platí. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek na twitteru uvedl, že doteď jeho resort utratil za ochranné pomůcky 1,5 miliardy korun. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

Zdravotní kontroly

Pevninská Čína v neděli zaznamenala 39 nových případů koronaviru. Všechny se týkají osob, které do země přicestovaly ze zahraničí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi. Počet obětí nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, za neděli vzrostl o devět na 3270.

Celkový počet potvrzených případů nákazy v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, se zvýšil na 81.093. Za sobotu počet infikovaných narostl o 46.

Vzhledem k úbytku domácích případů přenosu nemoci a postupující pandemii v jiných koutech světa se nyní Čína snaží zabránit zavlečení viru zpět na svoje území. Čínské letecké úřady o víkendu oznámily, že všechny lety směřující do Pekingu budou ode dneška odkloněny na jiná letiště, kde cestující absolvují zdravotní vyšetření. Jen ti, kteří jím projdou, budou moci znovu nastoupit do letadla a pokračovat do čínské metropole.

Kanada nepojede na OH

O rozhodnutí kanadského týmu informoval v pondělí Kanadský olympijský výbor. Podle něj „není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich atletů i světového společenství.“„Kanadský olympijský výbor i Kanadský paralympijský výbor naléhavě vyzývají Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor a Světovou zdravotnickou organizaci, aby odložily hry o jeden rok,“ uvádí ve svém prohlášení. S prohlášením se následně připojily i Nový Zéland a Austrálie.

Německá kancléřka Angela Merkelová míří do karantény, byla totiž v kontaktu s nakaženým lékařem. Ještě předtím oznámila, že v zemi budou zpřísněna dosavadní opatření – začne platit zákaz shromažďování více než dvou osob, pokud nepůjde o spolubydlící nebo příbuzné. O karanténě spolkové kancléřky informoval v neděli její mluvčí Steffen Seibert, podle něhož bude šéfka německé vlády v dalších dnech opakovaně testována.

V Itálii počet obětí nákazy koronavirem překročil 5000. Za poslední den se počet mrtvých zvýšil o 651 na 5476. Infikovaných je celkem už 59 138, což je o 5560 více než v sobotu. Ze statistik italských úřadů vyplývá, že epidemie v zemi mírně ztratila na síle. Počet nových případů koronaviru se od soboty zvýšil o 10,4 procenta, což je nejmenší denní procentuální nárůst od konce února, kdy se nákaza v Itálii objevila. Také počet nových obětí koronaviru je dnes zhruba o 140 nižší než v sobotu.