ONLINE: Zeman podpořil hnutí Stačilo! Konečná mu poděkovala
Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do Sněmovny volit Stačilo!, řekl v pátek v rozhovoru s Rádiem Prostor. Oceňuje, že hnutí na kandidátkách soustředilo levicové síly. Předsedkyně KSČM a celostátní volební jednička Stačilo! Kateřina Konečná na síti X uvedla, že ji Zemanova podpora příjemně překvapila.
Před posledními volbami před čtyřmi lety Zeman uváděl, že bude volit hnutí ANO, jehož předsedu Andreje Babiše (kandiduje ve sněmovních volbách za ANO) následně podporoval i v prezidentské volbě.
„Rozhodl jsem, že tentokrát budu volit hnutí Stačilo!, abych mu poděkoval za to, že se v něm soustředily levicové síly, protože jsem byl odjakživa levicový politik,“ řekl Zeman.
Někdejší šéf ČSSD uvedl, že ho po odchodu z funkcí trápil osud sociální demokracie. „Doufám, že hnutí Stačilo! uspěje v parlamentních volbách,“ doplnil.
Konečná uvedla, že si váží každého voliče Stačilo!, ještě více pak těch, kteří mají odvahu se v „mediálním lynči“ k tomu veřejně přihlásit.
„Musím přiznat, že mě pan prezident Zeman příjemně překvapil. Ostatně sám je výrazným levicovým politikem, jehož názorů jsem si vždy vážila. Vnímám to jako ocenění naší odvahy jasně pojmenovávat problémy dnešní politiky a nabízet reálnou cestu,“ napsala.
⚠️Velmi si vážím každého voliče, který se rozhodl pro autentické vlastenecké levicové hnutí Stačilo❗️A ještě více si vážím těch, kteří mají odvahu se v tom mediálním lynči veřejně přihlásit k volbě Stačilo❗️— Kateřina Konečná (@Konecna_K) September 19, 2025
➡️Musím přiznat, že mě pan prezident Zeman příjemně překvapil. Ostatně… pic.twitter.com/kIwYNPDmgv
Za hnutí Stačilo! se pokoušejí o návrat do Sněmovny komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách Stačilo! jsou také zástupci ČSNS, SD-SN či strany Moravané.
Průzkumy dlouhodobě dávají uskupení, které se poprvé prosadilo s téměř desetiprocentním ziskem v loňských evropských volbách, velkou šanci na vstup do Sněmovny. Volby se konají 3. a 4. října.