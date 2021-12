V Praze se bez rezervace očkuje na 18 místech, v Olomouckém kraji jenom na jednom. Pomoci mají lékárníci

V Česku je 471 aktivních očkovacích míst, z toho 84 rozdává injekce i bez předchozího objednání. Zatímco v Praze je takových osmnáct, v podobně lidnatém Moravskoslezském kraji fungují jen dvě a v Olomouckém dokonce jen jedno.

Rozdíly v dostupnosti se zřejmě propisují i do statistik celkové proočkovanosti. Zatímco v hlavním městě má dokončené očkování 61,3 % populace, v Olomouckém i Moravskoslezském kraji je to jen těsně nadpoloviční většina (55,4 a 56,1 procenta).

Vláda Andreje Babiše na začátku prosince odmítla návrh otevřít znovu velkokapacitní centrum v pražské O2 aréně. Ústřední vojenská nemocnice, která je tam na jaře provozovala, na to ostatně už ani nemá kapacitu: „Personál je plně vytížen péčí o pacienty s onemocněním covid-19 a testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2,“ oznámila její mluvčí.

Současné očkovací kapacity přitom přestávají stačit sílícímu náporu zájemců, zejména těch o třetí dávku. Do konce roku získá každý týden nárok na booster více než 400 tisíc lidí. Už teď se prodlužuje „fronta“ na PIN2, který registrovaným umožňuje vybrat si termín očkování: v úterý na něj čekalo 137 tisíc lidí.

„Stát musí v kooperaci s dalšími aktéry zajistit kapacitu očkování až na 150 tisíc dávek denně, maximálně zpřístupnit očkování bez registrace a zjednodušit registraci, například ji udělat v předstihu či automatickou, tak zvaně opt-out. A zapojit do očkování maximum center, ambulantních i jiných specialistů. Jinak bude v klíčové době epidemie výdej očkování výrazně zaostávat za ochotou a možnostmi dobrovolného očkování,“ varuje soociolo Daniel Prokop.

V pondělí vláda v demisi po devíti měsících schválila změnu zákona o ochraně veřejného zdraví, který by měl umožnit očkování v lékárnách nebo u zubařů. Ti by podle návrhu iniciativy Lékaři pomáhají Česku mohli mít pro očkování vyhrazený čas, kdy by do jejich ordinací přicházeli pacienti bez objednání přes centrální rezervační systém.

Zájemce táhla 1 dávka a 0 PINů

Srovnání dat o očkovaných s registrací a bez registrace naznačuje, že vyhnout se místy zmatenému a nedokonale fungujícímu systému registrací může být atraktivní pro věkovou skupinu 18-29 let a také pro starší 65 let. Jedním z důvodů mohou být potíže s uživatelsky nepřívětivým procesem.