Ministr Blatný chce opakované testování rizikových skupin. Oznámil i plánovanou úpravu tabulky PES

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce v úpravě testovací strategie navrhnout opakované testování vytipovaných skupin antigenními testy. Řekl to v neděli v pořadu Partie televize Prima. Stát by podle Blatného mohl také například dotačními programy přispívat odpovědným firmám, které kvůli prevenci testují zaměstnance na vlastní náklady. Řekl také, že ministerstvo připraví alternativní tabulku k systému PES, kvůli výhradám poslanců. Praha 13:06 22. listopadu 2020

Blatný uvedl, že současně nastavený systém testování v Česku stojí asi dvě až tři miliardy měsíčně. „To jsou velké peníze, které je třeba investovat rozumně,“ řekl. Dodal, že se chystá aktualizace testovací strategie. „V současné situaci má smysl zaměřit se na rizikové skupiny,“ řekl. Více má podle něj také smysl testovat tam, kde se setkává větší počet lidí.

Na pondělí plánuje Blatný jednání o své strategii s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Záměr je takový, že by měly být vytipované skupiny pro opakované testování antigenními testy, které jsou daleko levnější. A tyto skupiny by byly opakovaně testované,“ uvedl. Nyní je podle něj nutné rozhodnout, zda nějakou skupinu lidí, například učitele, rovnou označit za rizikovou skupinu, nebo nejprve provést reprezentativní testování a podle něj rizikové skupiny určit.

Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je levnější, ale méně spolehlivé než běžné testování. Blatný vedle širšího antigenního testování chce také navrhnout, aby stát například dotačními systémy podporoval firmy, které samy provádějí testování. Připravenou má od minulého týdne vakcinační strategii, která je v současnosti v připomínkovém řízení.

Člen senátního výboru pro zdravotnictví Ondřej Šimetka (za ODS) zdůraznil, že o vakcíně je nutné kvalitně informovat. „Vím, jak je těžké populaci přesvědčit. To antivakcinační hnutí u nás je velmi silné a narážíme opět na absolutní nedůvěru ve vládu,“ řekl na Primě. Šimetka opakovaně řekl, že kabinet v létě ještě před příchodem Blatného svým chováním ztratil důvěru.

Blatný také v Partii potvrdil záměr zastavit vývoj české vakcíny proti koronaviru. Vývoj tedy neprojde do druhé fáze testování. Na informaci, že vývoj nebude pokračovat, upozornil v týdnu server iROZHLAS.cz.

Upravený PES

Blatný také v pořadu Partie uvedl, že ministerstvo zdravotnictví kvůli požadavku Poslanecké sněmovny připraví alternativní tabulku protiepidemického systému, kde nebudou všechny stupně vyžadovat platnost nouzového stavu.

Řekl, že první a druhý stupeň systému PES původně nouzový stav vyžadovat neměl. „Ale ve chvíli, kdy jsme viděli, co se kolem děje, tak jsme to zaměřili tak, aby PES byl někdo, kdo nás provede tou těžkou situací a potom bude 'stažen do boudy',“ uvedl.

Sněmovna tento týden požádala vládu, aby revidovala systém PES tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav a definovala stav nula, kdy PES nebude vyžadován vůbec. Blatný řekl, že poslanci takovou alternativní tabulku dostanou, dal pokyn k jejímu vytvoření. „Rozumím tomu požadavku,“ uvedl.

Zdůraznil však, že aktuální tabulka je pouhou výsečí možných stavů. „Není tam nula, ale není tam ani stav vyšší než pět, ke kterému může dojít, není tam ani úplný lockdown, ke kterým některé země taky sáhly,“ řekl. Podotkl, že bez nouzového stavu nebude možné některá opatření používat plošně a budou méně efektivní.

Ministr by si přál, aby tabulka v současné podobě fungovala nejméně do konce roku. „To je doba, ve které budeme vědět přesněji, co se děje s epidemií a to, jak to ta tabulka ošetřuje. Nechci, aby byla neměnná, ale ani to, aby se měnila každý týden podle toho, kdo co bude požadovat,“ uvedl. „Jakmile proočkujeme kolem 60 až 70 procent populace, potom můžeme poslat PES do výsluhy,“ dodal.

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru platit nejméně do 12. prosince. Blatný nechtěl odhadovat, jestli ho bude nutné znovu prodloužit, jasno by podle něj mělo být zhruba za dva týdny. „Není to vyloučené, ale jsou to ještě skoro tři týdny, takže bych ještě počkal. Může se stát, že to bude o hodně lepší, ale i o hodně horší,“ uvedl.

Člen senátního výboru pro zdravotnictví Ondřej Šimetka ocenil, že tabulka vznikla, chybějící stupeň nula jí ale vyčítá. „Nelíbí se mi, že v každém stupni je systém spojen s nutností vyhlášení nouzového stavu. Přitom stupeň jedna znamená, že máme epidemii v podstatě pod kontrolou a nedochází k jejímu šíření,“ vysvětlil.