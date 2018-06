Opata: Velitelství kybernetických sil vznikne na začátku roku. Výsadkový prapor rozšíříme na pluk

Nové velitelství kybernetických sil by česká armáda chtěla zřídit od začátku příštího roku. Na čtvrtečním Žofínském fóru, které bylo věnováno armádě a českému obrannému průmyslu, to řekl náčelník generálního štábu Aleš Opata. Je přesvědčen o tom, že velitelství je klíčem k úspěchu při reakci na soudobé a budoucí bezpečnostní hrozby. Praha 19:41 28. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník generálního štábu Aleš Opata | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Opata zopakoval, že jednou z jeho priorit bude výstavba nových jednotek, mezi nimiž je právě ředitelství kybernetických a informačních operací. „Je to věc, která se průřezově bude týkat všech domén, ve kterých se dnes pohybujeme,“ podotkl.

Náčelník generálního štábu řekl, že nárůst kapacit v kybernetické oblasti musí být dynamický. „Když je postavíme za 15 let, dostaneme se do situace, kdy se válka povede trochu jiným způsobem,“ poznamenal.

Další chystanou jednotkou je prapor logistické podpory, který bude sídlit v Rakovníku. Vedení armády také počítá s rozšířením dosavadního 43. výsadkového praporu na pluk.

Opata poznamenal, že armáda potřebuje posílit schopnosti manévrových jednotek, protože tempo nasazení těch současných je příliš vysoké a vojáci nemají dostatek času na odpočinek. Rozšířit by se tak mělo portfolio sil, jako nejlepší řešení armáda vyhodnotila právě vznik výsadkového pluku.

Změny čeká i velení a řízení armády. Podle Opaty bylo v minulosti pokřiveno a armáda se připravovala na válku, která měla nastat v horizontu 15 až 20 let. Podotkl, že v současné době se bezpečnostní prostředí změnilo a velení armády a její jednotlivé stupně musí být flexibilní a schopné reagovat okamžitě.

„Nemůže to být tak, že začne krize a my začneme řešit, jak systém velení a řízení bude fungovat,“ řekl. Ze současného dvoustupňového velení by se mělo stát třístupňové, které bude mít strategickou, taktickou a operační úroveň.

Podle Opaty v minulosti sloučením strategického a operačního stupně došlo k tomu, že ti, kteří by se měli věnovat rozvoji a přemýšlet v horizontu 15 až 20 let, musí řešit, zda mají vojáci boty či zda jim jezdí automobil.

Na Žofíně ve čtvrtek krátce vystoupil i nový ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Na konferenci věnované mimo jiné zbrojnímu průmyslu řekl, že jednou z priorit bude další zavádění strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu, zejména s důrazem na budování systému bezpečnosti dodávek, zřízení institutu strategického dodavatele a rozvoje v oblasti výzkumu a vývoje. Metnar by chtěl do dodávek pro armádu více zapojit český průmysl.

Na otázku, jak vnímá prohlášení své předchůdkyně Karly Šlechtové (za ANO), která svůj odchod z čela úřadu spojila se snahou přetrhat klientelistické vazby mezi ministerstvem a zbrojaři, Metnar poznamenal, že při příchodu na Žofín mezi zbrojaři žádnou pavučinu neviděl. Řekl, že se nechce vracet do minulosti a dívá se dopředu.