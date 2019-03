Dvojice věžáků na pražském Opatově se dočká oprav. Podívejte se s námi do chátrajících prostor

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z opuštěného hotelu Opatov.

Jedna z budov, chátrající bývalý hotel Opatov, patří hlavnímu městu Praha. Druhá, ubytovna Sandra, městské části Praha 11. Město i radnice chtějí v příštích měsících zahájit opravy, dotaci ve výši 200 milionů korun schválilo zastupitelstvo hlavního města v červnu 2018. Na pražském sídlišti Jižní Město stojí dvojice budov od 80. let minulého století.

„Tady vpravo, kde vidíte ty zbytky židlí a podobně, tak tam byla recepce,“ popisuje pro Radiožurnál místostarosta Prahy 11 Martin Sedeke z ODS.

Hotel Opatov | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místo opravdu vypadá jako v postapokalyptickém světě. „Vím, že to vypadá hrozně, ale konstrukce jsou zcela nenarušené, topení je stále funkční. Ten dům teplotně pracuje, protože například před nějakými třemi týdny šly otevřít dveře, teď to jde ztěžka,“ říká Sedeke.

Hotel Opatov | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Terasa nabízí zajímavý výhled. V kopcích vzadu je vidět sídliště Petrovice, za ním Uhříněves a menší Přeslice.

Hotel Opatov | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vidět je samozřejmě také dvojče věžáku na Opatově. „Je to prakticky ve stejném stavu. Jsme ve fázi, kdy bychom v nejbližší době měli vysoutěžit dodavatele stavby, respektive toho, kdo bude budovu opravovat. A pokud ho vysoutěžíme, tak by se mělo někdy během tří čtyř měsíců začít rekonstruovat,“ uvádí místostarosta.

Po rekonstrukci chce Praha 11 v bývalé ubytovně Sandra nabídnout lidem asi 180 bytů. Na lepší časy svítá i bývalému hotelu Opatov.

Město teď vybírá firmu, která budovu opraví, popisuje Radiožurnálu radní pro bydlení Adam Zábranský z Pirátů. „V současnosti je to naplánováno tak, že tam má být nějakých 342 bytů. Teď se snažíme upravit dispozice těch bytů, protože zhruba polovina z nich je naplánována jako velmi malé jednotky, 1+kk.“ popisuje.

Hotel Opatov | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Praha podle něj potřebuje spíš větší byty. Minulé vedení hlavního města uvažovalo, že by do budovy nastěhovalo lidi v sociální tíži.

„Myslím, že to je úplně zvrácený koncept, protože koncentrace sociálně slabých do jedné lokality je něco, co vůbec nefunguje. Potom se tam akorát vytvoří nějaké ghetto,“ dodává.

Část opravených bytů chce nabídnout učitelům, hasičům nebo policistům a jejich rodinám. Oba věžáky by podle odhadů magistrátu a radnice mohly být opravené zhruba za dva roky.

Hotel Opatov | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz