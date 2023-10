Úřad povolil logistickou halu u Opatovic. Obec teď hledá způsob, jak stavbu přece jen zastavit

Krajský úřad v Pardubicích potvrdil územní rozhodnutí pro výstavbu logistické haly na poli v Opatovicích nad Labem. Zamítl odvolání Opatovic, Čeperky a některých místních lidí, kteří si halu nepřejí a mají obavy, že její provoz zatíží okolí dopravou, hlukem a prašností. Developerský projekt letos obyvatelé Opatovic většinou hlasů odmítli v referendu, jehož konání nařídil soud. Opatovice 12:13 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na poli u Opatovic nad Labem má vzniknout nová průmyslová hala vysoká 16,5 metru. Někteří obyvatelé s tím nesouhlasí | Foto: Martin Veselý | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Opatovice nad Labem teď podle starosty Pavla Kohouta (nez.) přišly o jednu ze tří možností, jak naplnit výsledek referenda a stavbě haly zabránit. Obci tudíž zbývají dva možné kroky.

Odpůrci kontroverzní logistické haly v Opatovicích nad Labem nemají v těchto dnech důvod k radosti. Úřady totiž dávají její výstavbě zelenou

Buď od developera dotčené pozemky koupit za sumu 120 milionů korun. To by ale výrazně zatížilo obecní rozpočet na dlouhá léta. Nebo změnit územní plán.

Ale ani změna územního plánu prý není ideálním řešením, jak halu vyřadit ze hry. „Změna územního plánu je zdlouhavá. V současné chvíli, kdy je vydané územní rozhodnutí, se obec jistě vystavuje škodnímu řízení,“ řekl starosta Kohout.

Stávající územní plán stavbu haly na území obce připouští. Starosta Kohout má ale obavy, že by po jeho změně developer obec zažaloval a vymáhal od ní náhradu škody. Právě to je jeden z důvodů, proč byl Kohout a někteří další zastupitelé od začátku sporu proti referendu o hale, za což si ovšem vysloužili kritiku opozice a odpůrců haly.

Stovky aut?

Opoziční zastupitel Nathaniel Filip Aras (Koruna česká) tvrdí, že by hala mohla mít negativní vliv na život v obci hlavně z hlediska dopravy.

„Uvádí se, že by tam mělo pracovat 500 zaměstnanců. To určitě nebudou všichni z obce. To je 500 osobních aut denně pracovníků, potom desítky kamionů, které budou vykládat a nakládat. A už víme, jaká je doprava přes Opatovice dnes, kamiony jsou velký problém,“ upozorňuje.

Aras zároveň získal od zastupitelů pověření, aby s developerem jednal o možných variantách řešení. Aras si stěžuje, že nemá dostatečnou podporu od vedení obce. Starosta Kohout to ale odmítá.

Hala u dálnice

Nová průmyslová hala o výšce 16,5 metru by měla stát na poli vedle železniční vlečky a tělesa dálnice D35 na okraji opatovického katastru, ve výsledku ale leží mnohem blíž k sousední obci Čeperka.

Průmyslový park má mít zastavěnou plochu skoro 24 000 metrů čtverečních a dalších více než 14 000 metrů čtverečních zpevněných ploch. Firma Czech Industrial Development počítá s tím, že v areálu bude lehká průmyslová výroba a sklady. Stavební povolení zatím nemá.