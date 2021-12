Smejkal: Prodloužení vánočních prázdnin nás bez roušek během výuky a testování nikam neposune

Jak poznamenává podobu protiepidemických opatření to, že je vláda v demisi a noví ministři ještě čekají na své jmenování? Proč skupina MeSES zatím neuspěla s návrhy na častější testování a úpravu opatření ve školách? Co už víme o nové variantě omikron? A jak vývoj pandemie ovlivní Vánoce? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl epidemiolog, vedoucí skupiny MeSES a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 0:10 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Specifikem aktuální vlny epidemie je, že se nejvíce šíří mezi žáky a studenty základních a středních škol. Podle aktuálních dat za poslední týden je incidence ve věkové skupině od 6 do 11 let pětinásobná oproti incidenci u lidí 60+. Vy jste v této souvislosti zveřejnili několik doporučení – testování ve školách dvakrát týdně, omezení míchání školních kolektivů, roušky i během výuky, omezení kolektivních sportů v tělocvičně. Budete na tato opatření ještě tlačit?

Budeme. Je celkem jasné, že ten problém není jen ve školách, ale je i jinde. Školy jsou dobře zmapované a já se obávám, že velká virová nálož už se přelila i jinam. Zejména firmy, které testují jednou týdně, mohou vypadat dost podobně.

Pořád se nekoukáme do zahraničí a vymýšlíme české cesty. Všechna normální zahraniční doporučení hovoří o třech věcech, které jste dobře vyjmenoval a jsou naprosto nezbytné k tomu, abychom školáky mohli udržet ve školách, nedávali jim extra prázdniny a nevymýšleli dny volna. Jsou to roušky po celou dobu výuky, testování nejméně dvakrát týdně a ventilace vzduchu, která se těžko provádí, když je venku zima, ale můžete používat výměníky vzduchu a filtry.

Žijeme v takových absurditách a všechno si tak komplikujeme, že nakonec shodíme úplně tu základní jednoduchou myšlenku. Žáci nemají při vyučování roušky. Proč? Potom je mají ve společných prostorách, ale pak jdou hrát sporty. Rouška většinou dětem nevadí. Většinou to vadí rodičům a je třeba jim to vysvětlit.

Budete o tom přesvědčovat možného budoucího ministra školství Petra Gazdíka (STAN)?

Já už se o to snažím. Myslím, že se posouváme, ale je tam stále strach z toho, říct naplno rodičům, že roušky jsou to základní. Vnímám, že by proti tomu byl velký odpor. Pojďme už konečně těmi vyzkoušenými, většinou západními, jednoduchými cestami, než si to zase komplikovat.

Velké debaty se vedou o možném prodloužení vánočních prázdnin. Bylo by to z vašeho pohledu namístě?

To je přesně to, co říkám. Určitě by to snížilo nálož, ale nemá smysl to dělat, když tomu nedáme všechno. Pokud bychom chtěli radikálně snížit nálož, tak musíme začít těmi věcmi, které jsem říkal na začátku. Když k tomu přidáme tři dny prázdnin, tak by se to určitě podařilo ještě lépe, ale bez těch věcí, které jsem jmenoval a mít jen tři dny prázdnin, nás nikam neposune.

