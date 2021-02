‚Potřebujeme upřesnit řadu detailů.‘ Starostové z uzavřených okresů se dožadují informací od vlády

Vláda omezila kvůli šíření covidu-19 pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Lidé budou moci opouštět okresy jen kvůli práci, návštěvám lékaře nebo z dalších výjimečných důvodů. Kontrolovat to bude policie. Hejtmané Karlovarského a Královehradeckého kraje a starostové Chebu, Sokolova a Trutnova se ale shodují, že o kontrole restrikcí zatím nedostali od vlády dostatek informací. Cheb/Sokolov/Trutnov 12:01 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda zatím neupřesnila, jak budou v jednotlivých okresech probíhat policejní kontroly (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Opatření míří do oblastí, které jsme očekávali, to znamená nošení ochranných pomůcek, doporučení pravidelného testování ze strany zaměstnavatelů a zejména omezení mobility. Jsou vymahatelná, pokud dostaneme upřesňující informace, jakým způsobem dokládat ze strany lidí, kteří budou cestovat,“ řekl v reakci na vyhlášení opatření karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN).

Podle Kulhánka tak záležet na tom, jestli budou policejní kontroly jen na hlavních tazích, nebo na všech silnicích vedoucích do okresů Sokolov a Cheb. Kraj je ve spojení s policií i hygienickou službou.

„Potřebujeme ale ještě upřesnit řadu detailů, především, kde budou přesně probíhat kontroly dodržování těchto opatření, jak naši občané budou prokazovat účel svých cest mimo uvedené okresy. Čekáme proto na informace od ústředních orgánů, které předáme starostům,“ shrnul Kulhánek.

Podle královehradeckého hejtmana Martina Červíčka (ODS) budou namátkové kontroly v Královehradeckém kraji omezeny na přístupové cesty. O rozšíření opatření na další okresy, jako například Náchodsko, zatím informace nemá. „Situace v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě nepříznivá a žádné opatření na tom nemění prakticky nic. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného než to respektovat a snažit se ve spolupráci všech složek, aby opatření byla zajištěna,“ řekl Červíček.

Málo informací

Podle místostarosty Chebu Jiřího Černého (VPM) měla opatření přijít daleko dřív, situace v regionu je špatná již delší dobu. „Čísla jsou v řádech týdnů špatná a stále se zhoršují. Dneska už umírají naši rodiče, naši kamarádi, naši známí. A jiná možnost teď už není než zastavit alespoň na deset dnů společnost v rámci možností a zachování základní infrastruktury,“ řekl Černý. Detaily k vymáhání pravidel zatím město nedostalo, na vládu bude čekat i s metodikou distribuce 500 000 respirátorů, které regionu přislíbil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO) reagovala na vyhlášení opatření rozpačitě, s vedením města podle ní nikdo nekomunikoval. „Zatím mě nekontaktoval ani kraj, ani ministerstvo, ani vláda, nikdo. Viděla jsem to až na tiskové konferenci. Zatím žádné informace nemám, pouze z médií,“ řekla Oulehlová České televizi.

Starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) považuje nařízení vlády o omezení pohybu v okrese za zbytečné, nekoncepční a vymahatelnost nařízení bude komplikovaná. Podporoval by spíše urychlení vakcinace.

„Je to typické vládní nařízení - ani oblečené, ani nahé. Je to celé velmi děravé. Jediné pozitivum vidím v tom, že bychom měli dostat respirátory nebo roušky. Míra takových nařízení, která stále houstne, způsobí jen to, že občané to dodržovat nebudou, jsou z toho čím dál tím víc unavení,“ uvedl Adamec.