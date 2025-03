Opatření po havárii u Hustopečí musí být rychlá, varují rybáři. Voda podle inspekce zasažená není

Likvidace následků ekologické katastrofy se podle hustopečských rybářů po nehodě cisteren s jedovatým benzenem v bezprostřední blízkosti jejich vodních ploch musejí provést rychle, dokud je sucho. Česká inspekce životního prostředí zatím v povrchových vodách nezaznamenala nadlimitní koncentraci benzenu. Vzorky pracovníci na místě odebírají v pravidelných intervalech, řekla v pondělí mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Hustopeče nad Bečvou (Přerovsko) 17:55 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při havárii cisteren na Přerovsku unikl do okolí benzen | Zdroj: HSZ Olomouckého kraje

Zvýšené limity znečištění nebyly zatím zaznamenány ani při monitoringu ovzduší, informují obce. Z pohledu Česká inspekce životního prostředí však jde o bezprecedentní havárii, u které lze předpokládat důsledky pro životní prostředí. Jejich přesný rozsah zatím nelze předjímat, uvedla mluvčí.

Rizika benzenu Největším rizikem po úniku benzenu z havarovaných cisteren v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku je možný průnik do podzemních vod. Bez kyslíku a světla je tam tato toxická látka označovaná za karcinogen první třídy schopna přetrvat řadu let. Z povrchu se tato těkavá, hořlavá kapalina snadno odpařuje a působením kyslíku a UV záření se postupně, zhruba tři dny, odbourává, řekl v pondělí profesor z katedry organické chemie olomoucké Přírodovědecké fakulty Pavel Hradil.

„Inspektoři oblastního inspektorátu Olomouc se primárně zaměřují na možné ohrožení povrchových vod. Provádějí odběry vzorků a zajišťují preventivní opatření na blízkých vodních nádržích. Vzorky povrchových vod jsou odebírány v pravidelných intervalech, nadlimitní koncentrace benzenu zatím nebyla zaznamenána,“ uvedla mluvčí inspekce, která převzala řízení prací při odstraňování následků havárie.

Hustopečští rybáři vyzývají k rychlým opatřením, protože hrozí, že se jedovatý benzen z kontaminované půdy dostane do štěrkopískových podloží a do jejich jezer. To nejbližší o rozloze 17 hektarů je vzdáleno od železniční tratě, na které vykolejené cisterny plné toxické látky vzplály, zhruba 80 metrů, řekl v pondělí jednatel hustopečského rybářského svazu Jaromír Pospíšil.

„Je to hrůza. Doufáme hlavně, aby bylo sucho, aby nepršelo, aby se stihlo rychle odklidit kontaminované území. Pokud bude sucho a zvládne se to, snad to bude dobré, ale pokud přijdou deště a ty jedy se dostanou do jezera, bude to malér. Celá niva Bečvy u nás v Hustopečích má štěrkové podloží a to v celé šířce. Pokud se to dostane dolů a do štěrkového podloží, bude to velký malér. Jde o čas,“ řekl jednatel spolku.

Doplnil, že hustopečský rybářský svaz má v oblasti devět chovných jezer, vyjma jednoho se všechna ostatní nacházejí po spádu dolů kolem řeky Bečvy. „Zatím v jezeru ani ve vodách nebylo nic, ale je sucho,“ doplnil jednatel spolku.

Také podle předsedy spolku Stanislava Pernického byly všechny vzorky povrchových vod odebraných za poslední tři dny shledány zatím jako nezávadné, bez překročení škodlivých limitů.

Preventivní opatření

Opakovaný odběr vzorků povrchových vod z toků a vodních ploch mají na starosti zástupci Povodí Moravy. Vzorky odebírají podle mluvčí povodí Jany Kučerové každý den a budou pokračovat i v následujícím týdnu. Povodí Moravy zajišťuje také chemické analýzy odebraných vzorků v akreditovaných laboratořích.

„Podle dostupných informací došlo ke shoření převážených chemických látek a nedošlo k jejich přímému úniku do krajiny. Také dosud zjištěný obsah benzenu v odebraných vzorcích vod byl na koncentrační úrovni blízké mezi stanovitelnosti nebo jen mírně zvýšený. Dopad havárie na vodní prostředí budeme dále monitorovat,“ řekla v pondělí mluvčí povodí Kučerová.

V další fázi se inspektoři podle jejich mluvčí Loužecké zaměří na monitoring podzemních vod. Dekontaminaci zasažené půdy řešil v neděli na místě hydrogeolog.

„Společně s firmou, která provádí dekontaminace, se dohodli na tom, že udělají přerušovaný zářez v prostoru pole mezi tratí a jezerem a udělají ho do hloubky spodní hladiny vody,“ řekl předseda hustopečského rybářského svazu Pernický.

„Budou zjišťovat, jak se tam bude vsakování projevovat. Pokud zjistí přítomnost chemikálií, budou provádět odsávání z této šachty tak, aby se do jezera nic nedostalo,“ doplnil. Žádné úhyny ryb zatím rybáři nezaznamenali.

„My jsme společně s hasiči zastavili vodoteč, která vede kolem místa havárie do jezera, zaslepili jsme přepad z jezera z horního do spodního tak, aby voda nepostupovala dál, a zároveň jsme zaslepili výusť ze spodního jezera šestka západ, tak aby voda nešla do Bečvy,“ popsal Pernický.

‚Zakleté místo‘

Možný průnik benzenu do podzemních vod označil za největší riziko této havárie chemik Pavel Hradil z olomoucké přírodovědecké fakulty. Bez kyslíku a světla je tam tato toxická látka označovaná za karcinogen první třídy schopna přetrvat řadu let.

V běhu je již řada dalších preventivních opatření, která mají minimalizovat ohrožení vodních ploch kontaminovanou vodou. Podle mluvčí Povodí Moravy jde například o instalaci norných stěn, odstraňování sazí a popílku z vodních ploch či minimalizaci odtoku z nejvíce zasaženého jezera.

Pro hustopečské rybáře jde o čtvrtou tragédii v pořadí za poslední dobu. V září 2020 byla Bečva v jejich oblasti otrávena kyanidem, v úseku řeky pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov uhynulo až 40 tun ryb.

Loni v létě kvůli velkému poklesu kyslíku řešili velký úhyn na jezeru číslo 2, odklidit museli přitom tuny uhynulých ryb. Dva týdny poté čelili následkům povodně, která vypláchla i jejich jezera, dodal jednatel spolku. „Je to hrůza, masakr. Už jsem měl dotaz, zda to tady není nějaké zakleté místo. Pevně věřím, že snad ne,“ dodal Pernický.

