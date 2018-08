ČSSD zůstane v Opavě bez kandidáta do Senátu, Vladimír Plaček zemřel po uzavření přihlášek

Sociální demokraté nebudou mít v senátních volbách v obvodu Opava svého kandidáta. Po čtvrtečním náhlém úmrtí senátora Vladimíra Plačka, který měl na podzim své senátní místo obhajovat, už nemohou navrhnout nového uchazeče. Lhůta pro nominace skončila v úterý, řekla krajská tajemnice Petra Krejčířová. Opava 19:14 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Plaček, opavská senátor za ČSSD | Foto: Martin Štěrba, Josef Horázný | Zdroj: ČTK

„Zákon neupravuje možnost dodatečného podání přihlášky po lhůtě pro předložení nominací, a to ani pro případy, kdy některý z kandidátů zemřel,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. „Zesnulého kandidáta tudíž v současnosti již nelze nahradit,“ dodal.

Volební zákon pamatuje zatím jen na případy, že by zemřel – nebo jinak ztratil možnost být zvolen – postoupivší kandidát v době mezi prvním a druhým kolem senátních voleb. V takovém případě by nastoupil na jeho místo třetí v pořadí a finále by se v příslušném obvodu o týden posunulo.

Zemřel senátor Vladimír Plaček z ČSSD. ‚Srdečný, poctivý a pracovitý,‘ vzpomíná na něj Štěch Číst článek

Opavský senátor Plaček, který byl rovněž ředitelem Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, zemřel ve věku 53 let. Členem horní komory byl od roku 2012.

Před šesti lety se o senátorské křeslo v obvodu Opava ucházelo šest lidí. Plaček tehdy do druhého kola postoupil spolu s kandidátem ODS, lékařem Václavem Vlčkem, kterého ve druhém kole porazil, když získal 62,23 procenta hlasů.

Plaček byl místopředsedou senátního výboru pro evropské záležitosti a členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Byl také zastupitelem Moravskoslezského kraje a obce Pustá Polom.

Kromě Senátu se chtěl v letošních komunálních volbách opět ucházet i o mandát obecního zastupitele. Na kandidátce byl na pátém místě. Podle Krejčířové ČSSD v tomto případě ještě může podobu kandidátní listiny ovlivnit, a na kandidátku tak bude dopsán náhradník.