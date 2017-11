Opavská firma FAU vyhrála spor s finanční správou, rozsudek potvrdil Nejvyšší správní soud

Kam zamíří exministři ze Sobotkovy vlády? Většina z nich plánuje návrat do předchozích zaměstnání

Ministři vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), kteří nebyli zvoleni do sněmovny, případně do ní ani nekandidovali, plánují po konci ve vládě většinou návrat do předchozích zaměstnání.