Soudce z kauzy opencard čelí kárné žalobě. Podle pražského městského soudu dezinterpretoval důkazy

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra podal kárnou žalobu na soudce Alexandra Sotoláře kvůli kauze opencard. Vadí mu mimo jiné, že v případu podle něj dezinterpretoval některé důkazy. A také že nerespektoval názor nadřízeného soudu. Informaci přinesla Česká televize. Aktualizováno Praha 8:21 27. listopadu 2019

„Mohu potvrdit, že předseda Městského soudu v Praze podal kárný návrh na našeho soudce doktora Alexandra Sotoláře,“ potvrdila informaci České televize pro server iROZHLAS.cz mluvčí soudu Markéta Puci.

„Jedná se o úpravy protokolace v takzvané kauze opencard. Odvolací senát mu z toho důvodu spis odebral,“ upřesnil předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. „Opravy vzbuzují určité pochybnosti, navíc trvaly strašně dlouho,“ dodal.

Vávra navrhl, aby Sotolář přišel o titul předsedy senátu. „Znamená to, že by kolega Sotolář zůstal soudcem, ale byl by řadovým soudcem, který by nemohl řídit soudní jednání,“ doplnil Vávra.

O post by měl podle něj přijít natrvalo, tedy nikoli jen na omezenou dobu. Se ztrátou pozice by se zároveň pojil i nižší plat. V případu bude rozhodovat kárný senát.

Soudce Městského soudu v Praze Alexander Sotolář dvakrát uznal exprimátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další radní vinnými z porušování povinností při správě majetku. Odvolací vrchní soud však oba jeho rozsudky zrušil.

Případ se týkal kontraktů s tehdejším vlastníkem práv k zamýšlené multifunkční kartě opencard, firmou Haguess. Pražští radní je v dubnu 2012 jednomyslně schválili poté, co jim je doporučila hodnotící komise.