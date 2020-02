Z ne udělal ano, vymýšlel si celé věty. Poslechněte si, jak soudce Sotolář manipuloval v kauze opencard

Sedm pasáží jasně dokládá, jak soudce Alexandr Sotolář v kauze opencard překrucoval výpovědi svědků a obžalovaných. Server iROZHLAS.cz získal zvukové a textové dokumenty, na základě kterých Nadační fond proti korupci podal na soudce trestní oznámení. Právě porovnání audionahrávek a protokolů ukazuje, jak rozsáhlé úpravy soudce provedl. Za to může přijít o funkci předsedy trestního senátu. Dokumenty Praha 6:00 14. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zmanipulované výpovědi v kauze opencard | Zdroj: Český rozhas

„Ne, ne, já jsem se neseznámil s tím textem,“ říká na zvukovém záznamu z hlavního líčení bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09). V síni Městského soudu v Praze ho 16. října 2015 jako obžalovaného v kauze opencard právě vyslýchá předseda trestního senátu Alexandr Sotolář a ptá se ho na posudky zakázky.

Kdo je kdo? Tomáš Hudeček - Bývalý pražský primátor za TOP 09 v případu figuruje jako obžalovaný. Spolu s několika radními byl nepravomocně odsouzen za porušení povinností při správě cizího majetku a porušení podmínek hospodářské soutěže. Jan Labský a Radka Šimková - Ve případu vystupují jako svědci. Labský a Šimková pracovali pro advokátní kancelář, která pražskému magistrátu z právního pohledu posvětila možnost vyhnout se výběrovému řízení. Vladimír Pospíšil - Svědek a pracovník Dopravního podniku hlavního města Prahy.

V protokolu o hlavním líčení je ale zaneseno něco jiného. „Já je viděl u paní radní Vorlíčkové. Podrobně jsem je nestudoval,“ odpovídá Hudeček podle zápisu Sotolářovi.

Právě bývalého pražského primátora soudce dvakrát uznal v druhé větvi kauzy opencard vinným z porušování povinnosti při správě cizího majetku.

V obou případech Vrchní soud v Praze jeho rozsudek zrušil a případ vrátil. Právě i kvůli tomu, že Sotolář manipuloval s výroky obžalovaných a svědků. O případ proto přišel, jeho nadřízený na něj podal kárnou žalobu a v úterý Nadační fond proti korupci trestní oznámení.

Server iROZHLAS.cz získal jak kompletní zvukové nahrávky ze soudních líčení, tak písemné protokoly a zveřejňuje inkriminované pasáže, kvůli kterým má Sotolář přijít doživotně o funkci předsedy trestního senátu.

Výpovědi Vladimíra Pospíšila

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď č. 1 - Vladimír Pospíšil

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

Odjinud ty jejich SAMy získat nemůžeme. Je to jejich autorské dílo. Lépe řečeno, oni tvrdí, že to je jejich, i když je to běžná věc. Ale z hlediska autorského práva mají pravdu. Na druhou stranu my máme papírový jízdný, takže když by došlo úplně na lámání chleba, tak budeme mít papírový jízdný. Sice nebudeme hvězdy v týhle době v 21. století ale jakžtakž by se to dalo provést.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

Odjinud ty jejich SAMy získat nemůžeme. Je to jejich autorské dílo. Lépe řečeno, oni tvrdí, že to je jejich, i když je to běžná věc. Ale z hlediska autorského práva mají pravdu. Na druhou stranu, my si můžeme levněji opatřit jiný elektronický systém, a navíc, máme už teď papírové jízdenky, sice nebudeme hvězdy, ale můžeme na ně přejít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď č. 2 - Vladimír Pospíšil

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

Když nám dodali ty SAMy v roce 2014, v době po vypršení platnosti servisní smlouva, na základě objednávky z listopadu 2014, tak jsme s nimi museli podepsat smlouvu, že neručí za to, že budou funkční, museli jsme tedy souhlasit s tím, že je nemůžeme reklamovat. Prostě nám něco dodali s tím, že za to neručí a my to nemůžeme reklamovat. Stejným způsobem chtěli pokračovat teď, což jsme odmítli. Chtěli za to ručit jedině tehdy, když s nimi podepíšeme smlouvu o podpoře systému, a to za přibližně 1,2 milionu Kč měsíčně.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

Když nám dodali ty SAMy v roce 2014, v době po vypršení platnosti servisní smlouva, na základě objednávky z listopadu 2014, tak jsme s nimi museli podepsat smlouvu, že neručí za to, že budou funkční, museli jsme tedy souhlasit s tím, že je nemůžeme reklamovat. Prostě nám něco dodali s tím, že za to neručí a my to nemůžeme reklamovat. A ještě za to chtěli neskutečně vysokou sumu. Stejným způsobem chtěli pokračovat teď, což jsme odmítli. Chtěli za to ručit jedině tehdy, když s nimi podepíšeme smlouvu o podpoře systému, a to za přibližně 1,2 milionu Kč měsíčně. Na to jsme nepřistoupili a nepřistoupíme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď č. 3 - Vladimír Pospíšil

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

V některých případech ano, ale v některých případech to bylo za komplet nový celý systém. Tady se můžeme pro názornost podívat například na Plzeň. Tam to stálo asi 80 mil. Kč, v Liberci kolem 40 mil. Kč, za komplet. Je tam samozřejmě menší počet uživatelů atd. a hlavně je tam určitě jednodušší tarif než v Praze.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

V některých případech ano, ale v některých případech to bylo za komplet nový celý systém. Tady se můžeme pro názornost podívat například na Plzeň. Tam to stálo asi 80 mil. Kč, v Liberci kolem 40 mil. Kč, za komplet. Je tam sice menší počet uživatelů a možná jednodušší tarif než v Praze, ale to nehraje nijak významnou roli.

Výpověď Tomáše Hudečka

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď Tomáše Hudečka

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

Ne, ne, já jsem se neseznámil s tím textem, já jsem tady v tomhle ohledu, za a) jsem tedy věřil paní radní a panu řediteli odboru, ale druhá věc je ta, já jsem se seznámil a teď nevím, z jakého to bylo podkladu s tím, že ten, že to už bylo vlastně navrženo a teď nevím, jestli dokonce i vypsáno, ale že už vlastně jako Magistrát jednou provedl pokus na základě těchto posudků o vypsání té zakázky.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

Já je viděl u paní radní Vorlíčkové. Podrobně jsem je nestudoval. Já jsem věřil paní radní a panu řediteli odboru. Já jsem se ale seznámil, nevím, z jakého to bylo podkladu, s tím, že už to bylo vlastně navrženo, nevím, jestli už i vypsáno, že už vlastně Magistrát jednou provedl pokus na základě těchto posudků o vypsání té veřejné zakázky.

Výpovědi Jana Labského

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď č. 1 - Jan Labský

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

Toho si vědom nejsem. Já vím, že ty různé nabídky na časově omezené jakoby smlouvy, nevím, jestli tam třeba nebylo tři čtyři měsíce, nejsem si jist. Na mě to spíš působí jako nějaký důvod, překlenovací období, co znám jiné zadávací řízení, ta tíseň, podle mě jakoby časová tíseň, nebezpečí škody, zvolí se JŘBU podle toho bodu A. Což podle mě je mnohem víc jakoby, nebo co je kritizovaný nešvar a kvůli tomu se konstituovala celá ta judikatura navazující na rozhodnutí ÚOHS.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

Toho si vědom nejsem. Nevybavuji si ani smlouvy na časově omezená období, nejsem si jist, na mě to působí jako snaha řešit něco přechodně, v překlenovacím období, v časové tísni, s poukazem na nebezpečí škody, pak se zvolí JŘBU, což je ovšem dlouhodobě kritizovaný nešvar. Kvůli němu se vlastně už hluboko v minulosti konstituovala celá ta judikatura Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď č. 2 - Jan Labský

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

To, že se zvažuje nějaké otevřené řízení v téhle kauze, teda v téhle konkrétní, to si vědom nejsem. Že jsme se tam bavili dejme tomu o vydávání karet, jakoby těch samotných součástí, to ano, ale tady období tří čtyř měsíců, to si nevybavím.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

Tak to nejde, o neumožňuje zákon o veřejných zakázkách, to by neprošlo u ÚOHS. Nevím o tom, že by takto bylo prezentováno v případě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na podporu programového vybavení SKC, která je zde projednávána. Vědom si nejsem ani toho, že se zvažovalo nějaké otevřené řízení v této konkrétní kauze. Že jsme se tam bavili o vydávání karet, to ano, ale tady to období tří až šesti měsíců, to si nevybavím.

Výpověď Radky Šimkové

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výpověď Radky Šimkové

Zvukový záznam, jak ho zapsal Vrchní soud v Praze:

Chci znovu zopakovat, že to, že ta zakázka na tom počátku byla špatně zadaná, to je asi pravda. Ale město bylo vázáno tou původní smlouvou, kterou mělo uzavřenou.

Zápis v protokolu soudce Sotoláře:

Chci znovu zopakovat, že to, že ta zakázka na tom počátku byla špatně zadaná, to je asi pravda. To bylo klíčové z hlediska Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, z hlediska jeho rozhodovací praxe. Ale město bylo vázáno tou původní smlouvou, kterou mělo uzavřenou.

Alexandr Sotolář změny ve výpovědích a úterní trestní oznámení komentovat nechtěl. „Stejně jako dříve se pan soudce vyjadřovat nebude. Trestní oznámení na tom nic nemění,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Vyjádření do médií soudce odmítl i v minulosti, kdy na něj nadřízení podali kárnou žalobu. Pouze v roce 2018 odmítl, že by s protokoly manipuloval. Porovnání nahrávek a protokolů tomu přesto nasvědčuje. Proč k přepisům došlo, tak kvůli Sotolářově mlčení zůstává nezodpovězeno.

Mohou to předat policii

Kárnou žalobu na Sotoláře podal jeho nadřízený Libor Vávra. Předseda Městského soudu v Praze mu v ní vytkl dezinterpretování důkazů a nerespektování názoru odvolacího soudu. Vávra po kárném soudu požaduje, aby Sotoláře zbavil funkce předsedy trestního senátu.

Opencard ve třech bodech 2010 Případem předražené smlouvy uzavřené bez výběrového řízení se začíná zabývat policie. 2014 První nepravomocné tresty v první větvi pro pětici úředníků magistrátu za to, že se podepsali pod pro město nevýhodné smlouvy. 2018 Vrchní soud v Praze podruhé vrací spis druhé větve s Hudečkem a radními Alexandru Sotolářovi kvůli manipulacím s výpověďmi. Případ mu je následně odebrán.

„Nespatřoval v tom trestný čin, protože strany řízení měly k dispozici autentickou nahrávku, přepis tak natolik zásadní význam neměl,“ řekla už dříve Puci k rozhodnutí šéfa soudu podat kárnou žalobu. Sotolář byl z případu odvolán a aktuálně pouze dokončuje své dříve rozběhnuté kauzy.

Kárné řízení má na starosti Nejvyšší správní soud, a pokud uzná za vhodné, může případně věc předat policii.

Sotolář do výpovědí svědků a obžalovaných vpisoval v některých případech celé věty, případně obracel význam toho, co řekli. Podle vrchního soudu si tak, zjednodušeně řečeno, pomáhal k tomu, aby výpovědi seděly na skutky, za které obviněné později odsoudil.

Na základě změněných výpovědí Sotolář dvakrát odsoudil už zmíněného bývalého primátora Hudečka. „Nezlobte se, nebudu se k tomu vyjadřovat, stále jsem souzený,“ napsal Hudeček serveru iROZHLAS.cz v SMS zprávě. Zároveň ale dodal, že „je to blbé, když ten podvádějící je soudce“.

Kauzu opencard, kterou se policie začala zabývat už v roce 2010, soudy řeší ve dvou oddělených případech. V první větvi se městský soud zaobíral pouze úředníky, kteří si už vyslechli podmíněné tresty. Ve druhé větvi kauzy s předraženou smlouvou na dodavatele jízdních dokladů jde už ale o radní a exprimátora Hudečka.

Jejich případ je ale i kvůli přetahované mezi vrchním soudem a Sotolářem stále bez pravomocných trestů.

Kauzu opencard v jejím úvodu dozorovala státní zástupkyně Dagmar Máchová, na kterou společně s vyšetřujícími policisty kvůli jejich postupu podal sněmovní výbor k opencard trestní oznámení. Podle poslanců totiž Máchová a vyšetřující policisté dopustili, že před soud nikdy neputovali skuteční viníci, ale jen druhořadé postavy kauzy.

Máchovou aktuálně policie spolu s dalšími lidmi navrhla obžalovat v takzvané kauze Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení.