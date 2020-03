Hudečkovo počínání nebylo trestné. Soud osvobodil bývalého pražského primátora v kauze opencard

Vedle Hudečka se zprošťující rozsudek týká někdejších radních pro informatiku a dopravu Evy Vorlíčkové a Josefa Noska a bývalého šéfa magistrátních informatiků Jana Tesky.

Podle tvrzení obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard. Radní jednomyslně schválili navazující kontrakty ohledně opencard poté, co jim to doporučila hodnotící komise.

Z ne udělal ano, vymýšlel si celé věty. Poslechněte si, jak soudce Sotolář manipuloval v kauze opencard Číst článek

„Nejednalo se o svévolné rozhodnutí jedince nebo několika jedinců, ale o rozhodnutí na základě podkladů odborné povahy,“ konstatovala nová předsedkyně senátu Denisa Durdíková.

„Činnost obžalovaných navazovala na činnost předcházející reprezentace hlavního města Prahy,“ podotkla. Zkritizovala také posudek České znalecké, o který se opírala obžaloba.

Státní zástupce požadoval pro obžalované podmíněné tresty za porušení povinnosti při správě cizího majetku a také povinnost nahradit hlavnímu městu škodu. Praha ji vyčíslila na 23,2 milionu korun.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující, větší část z nich už ale justice pravomocně osvobodila. Zbývající obžalovaní poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

Ohýbání protokolů

Soudce Alexandr Sotolář, který měl kauzu původně na starosti, Hudečka a další radní dvakrát shledal vinnými. Jeho rozhodnutí v obou případech zvrátil vrchní soud. Mimo jiné kvůli tomu, že Sotolář manipuloval s protokoly z výslechů svědků a obžalovaných.

Kvůli ohýbání výpovědí čelí Sotolář kárné žalobě ze strany předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Ta navíc Sotoláře postavila mimo službu. Proti tomu se u Nejvyššího správního soudu, který kárnou žalobu řeší, soudce bránil. Soud ale jeho námitkám nevyhověl.

Na Sotoláře zároveň podal Nadační fond proti korupci právě trestní oznámení pro padělání veřejné listiny a zneužití pravomoci, kterým se momentálně zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Server iROZHLAS.cz získal a v polovině února zveřejnil zvukové a textové dokumenty a na základě sedmi konkrétních pasáží výpovědí svědků a obžalovaných podrobně popsal, jak soudce Sotolář v kauze opencard protokoly překrucoval.