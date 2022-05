Operace Anthropoid byla úspěšná z velké části díky sokolům. Heydrich měl mezi nimi hodně nepřátel

Moravcovi, Novákovi a řada dalších rodin neváhala během druhé světové války riskovat svůj život v boji za svobodu. Právě díky podpoře sokolské organizace mohli parašutisté z výsadku Anthropoid úspěšně zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O odvaze sokolů a sokolek pojednává další díl seriálu Radiožurnálu Anthropoid. Praha 19:30 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chrám Svatých Cyrila a Metoděje, krypta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po atentátu to byla taková atmosféra, která se nedá ani popsat. To byl bombardýrung každou hodinu, plakáty, popravy a rozhlas a vyhrožování...” vzpomíná pamětník František Černický.

On a celá jeho rodina byli členy mělnického Sokola. Od podzimu 1941 se jeho otec a strýc naplno zapojili do odbojové činnosti. Otce Františka Černického zatklo gestapo už v dubnu 1942. Pro jeho strýce a ostatní účastníky sokolského odboje si nacisté přišli 15. července, jak František Černický vyprávěl pro projekt Paměť národa: „Pak začali mluvit o těch rodinách a také ty rodiny brali. Byla to hrůzná doba.“

„Sokolských rodin, které pomáhaly parašutistům, bylo velice mnoho. Asi nejznámější jsou Novákovi, Moravcovi a rodiny, které nacisté vyvraždili v souvislosti s Čurdovou zradou,“ upozorňuje historik Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.

Právě byt rodiny Moravcových se pro parašutisty stal hlavním opěrným bodem. Marie Moravcová spáchala sebevraždu při zatýkání gestapem. Jejího syna Vlastimila zvaného Aťu a manžela Aloise nacisté popravili 24. října 1942 v Mauthausenu. Stejně jako celou rodinu Novákových - včetně teprve čtrnáctileté Jindřišky, která po atentátu odvezla zakrvácené kolo Jana Kubiše.

Odhodlaní, odvážní sokolové

„Pak jsou tam výrazné osobnosti, které to všechno organizovaly, jako Jan Zelenka Hajský a potom František Pecháček - bývalý mistr světa v gymnastice, boxer, bývalý rotmistr československé armády a autor sletové skladby Přísaha republice. Tihle dva byli takové hlavní motory a na ně se nabalovaly ty další rodiny. Víme, že drtivá většina skončila velice tragicky,“ dodává Jindřich Marek.

„Maminku sbalili. Vím, že šla tehdy do nějakých schodů, měla na sobě tmavý kostým a šla mezi dvěma gestapáky. To jsem viděl maminku naposledy,“ vzpomínal pro Paměť národa Jiří Karabel. Jeho otec byl členem odbojové skupiny Jindra a ještě v červenci 1942 ukryl odbojáře Břetislava Lyčku, který po atentátu na Heydricha ošetřil zraněné parašutisty.

„Obdivuhodné je na nich i to, že když K. H. Frank vyhlásil pro odbojáře a jejich rodiny krátkodobou amnestii, tak to za nacisty vyřeší. A tihle lidi, ani jeden z nich v tomhle směru naprosto neselhal,“ dodává historik Jindřich Marek. Díky odhodlanosti a odvaze sokolů skončila operace Anthropoid úspěchem. Pomyslný rozsudek smrti si Heydrich podepsal už krátce po svém nástupu do funkce, když se na podzim roku 1941 během takzvané Akce Sokol snažil zastrašit a následně zlikvidovat Českou obec sokolskou.

„Takže Heydrich si mezi Sokoly vytvořil velké množství nepřátel a to se mu stalo osudným,“ uzavírá Jindřich Marek.

