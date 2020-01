Není ideální válčit s ministerstvem, míní nová šéfka telekomunikačního úřadu. Podmínky aukce upraví

Nová předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková nastupuje za vypjaté situace. Exéfa Jaromíra Nováka odvolala vláda, protože odmítl upravit podmínky chystané aukce frekvencí pro čtvrtého operátora a 5G sítě. Hraje se přitom o to, kolik budou Češi platit za volání a mobilní data. Aukce je totiž na dlouho dobu jedna z posledních možností, jak na trh přitáhnout další operátory, kteří by mohli tlačit na zlevnění mobilních služeb. Rozhovor Praha 18:30 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu | Zdroj: Český telekomunikační úřad

Jak vnímáte spor telekomunikačního úřadu s ministerstvem průmyslu, kvůli kterému musel ve vedení skončit váš předchůdce Jaromír Novák.

Není úplně ideální válčit s ministerstvem průmyslu a obchodu, protože je to naše gesční ministerstvo. Nezávislost úřadu není nezávislostí na vládní politice.

Nezávislost úřadu spatřuji v tom, že nás nemůže ovlivnit politické rozhodnutí. Třeba když mezi sebou budou soupeřit dva operátoři, budeme chtít někoho vyloučit z aukce nebo budeme nastavovat přesné podmínky aukce, tak to je záležitost, do které nám politici nesmí mluvit. Ale na obecné směřování máme gesční ministerstvo.

Ministři průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) :

29. 1. 2014 – 28. 2. 2017

: 29. 1. 2014 – 28. 2. 2017 Bohuslav Sobotka (ČSSD) :

pověřený 1. 3. 2017 – 4. 4. 2017

: pověřený 1. 3. 2017 – 4. 4. 2017 Jiří Havlíček (ČSSD) :

4. 4. 2017 – 13. 12. 2017

: 4. 4. 2017 – 13. 12. 2017 Tomáš Hüner (za ANO) :

13. 12. 2017 – 27. 6. 2018

: 13. 12. 2017 – 27. 6. 2018 Marta Nováková (za ANO) :

27. 6. 2018 – 30. 4. 2019

: 27. 6. 2018 – 30. 4. 2019 Karel Havlíček (za ANO):

30. 4. 2019 - do současnosti

Kde ale podle vás leží ta hranice? Ministerstvo průmyslu přece neřeklo jen, přiveďte čtvrtého operátora, ale přiveďte ho takovým a takovým způsobem…

Je potřeba vnímat situaci, že během doby, kdy se chystala aukce, se vyměnili tři ministři. Každý měl jinou představu a usnesení, kdy se říkalo pouze čtvrtého operátora je poměrně starého data. Takže se dalo očekávat, že s novou vládou může dojít ke změně.

V listopadu jste nastoupila do Rady Českého telekomunikačního úřadu. Po zhruba třech měsících jste se v pondělí stala předsedkyní. Nebojíte se, že vás veřejnost bude vnímat jako člověka, který na Český telekomunikační úřad přišel vykonat vůli ministerstva průmyslu?

Nemůžu s tím nic dělat. Myslím, že za mě hovoří šestiletá práce na Hospodářské komoře, hovoří za mě i to, že mě do funkce doporučil Svaz průmyslu a dopravy i Hospodářská komora.

Všichni vědí, že nechci zastávat názory jednotlivců nebo nějaké skupiny, ale že mi jde dlouhodobě o zlevnění výstavby sítí nebo lepší přístup k vysokorychlostnímu internetu. Od toho se na úřadě neodchýlím. Není lehké úřad přebírat za této situace, ale zkusím udělat všechno pro to, aby se úřad otevřel a byl vnímán jako úřad, který vyvažuje situace mezi operátory a spotřebiteli.

Aukci zřejmě vyhlásíte koncem první poloviny roku, jak naznačil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Věříte tomu, že ji stihnete uzavřít do konce roku, aby rozpočet nepřišel o šest miliard korun, které by dražba mohla vynést?

Tohle vám dneska nikdo neřekne. Aktuální harmonogram, který je spočítán minimalisticky, bychom ještě mohli stihnout.

Ale za předpokladu, že nenastanou žádné komplikace a že vyhlásíme veřejnou konzultaci v řádu týdnů. Já se s veškerou problematikou seznámím do konce týdne a následně uvidíme, co bude možné.

Dokdy byste chtěla mít hotovou změnu podmínek?

Mojí ambicí je, aby to bylo nejpozději na začátku března. Ale může se ukázat, že moje ambice jsou hezké, ale realita jiná. Teprve koncem týdne se dostanu k reálným datům. Pan bývalý předseda v tomto ohledu radu nezatěžoval věcmi, které podle něj nebyly důležité.

Jeden velký operátor?

Jak by aukce podle vás měla změnit rozložení na českém telekomunikačním trhu?

Je potřeba přinést další konkurenci a nastavit podmínky tak, abychom se přiblížili alespoň evropskému průměru. Předpokládám, že nikdo nemá ambice, abychom se z krajního místa dostali na čelo. Tak rychle to nepůjde. Ale můžeme udělat něco s tím, abychom se v příštím roce dočkali prvních změn. Vydražené frekvence přerozdělíme zřejmě příští rok na jaře.

Jak si ale představujete, že bude vypadat trh? Měl by tu podle vás vzniknout čtvrtý plnohodnotný operátor, nebo více menších?

Podle usnesení vlády se předpokládá, že by to měli být hráči na různých úrovních vlastní infrastruktury. Pokud přijde jeden větší, byl by to úspěch. Všichni ale víme, že český trh je relativně malý. Takže když přijde více menších, i to může výrazně pomoci. Záleží na tom, jakým způsobem nastavíme podmínky aukce. Ale to tu sedíme asi o týden dřív, než bychom mohli tuhle problematiku rozebrat.

Určitě si ale o podmínkách něco myslíte. Kdyby záleželo jen na vás, co konkrétně byste upravila?

Aktuální aukce je podle mě nastavena tak, že je vysoká pravděpodobnost, že by se opravdu přihlásil jediný hráč. Obávám se, že by to nepřineslo konkurenci.

Jeden nový operátor by podle vás nezlevnil ceny?

Musí poměrně draze vystavět síť a podmínky výstavby vlastní sítě byly velice přísné. Dokážete si představit, že někdo, kdo dostane povinnost vybudovat zámek, bude zlevňovat služby za jeho návštěvu? To by vám ekonomicky nevycházelo…

Teď mluvíte třeba o podmínce pokrýt alespoň 20 procent obyvatelstva, aby nový operátor získal přístup k sítím konkurence, tedy o takzvaném národním roamingu?

To je jenom začátek. Síť bude muset vystavět celou, pokud by šel tímto modelem. Každý operátor ale říká, budování sítě je velice drahé. Jestliže chci ven s agresivními cenami, nemůžu mít drahé vstupy. Budu-li mít drahý benzin, tak nemůžu lidi vozit za levné ceny. To je jednoduchá matematika.

Takže budete chtít podmínky upravit tak, aby nový operátor nebo operátoři neměli tak přísná pravidla pro budování vlastní sítě?

Obecně to budeme muset víc vyvážit. Vůči současné aukci zazněla od velkých operátorů připomínka, že po nich zároveň nemůžeme chtít levnější data a ještě je zatěžovat dalšími povinnostmi. Tím se jich ale nechci zastávat. Musí dostat nějaké povinnosti, ale nesmíme to přehnat.

Teď vám nerozumím. Povinnost národního roamingu se týká současných operátorů, kteří musí umožnit těm novým přístup do vlastních sítí za určitých podmínek. Jak by tedy podle vás měl národní roaming vypadat a jaké povinnosti by noví operátoři měli mít ve výstavbě vlastní infrastruktury?

Národní roaming by měl pomoci někomu, kdo vystaví alespoň nějakou síť. Nedovedu si představit, že by národní roaming byl pro někoho, kdo nic nestaví. To byl mimo jiné jeden z argumentů bývalého pana předsedy, že národní roaming nelze použití, protože nikdo nebude stavět vlastní síť. Podle mě to je otázka nastavení, parametry můžeme vyvážit.

Bývalý pan předseda Jaromír Novák ale také říkal, že pokud budou noví operátoři závislí na sítích stávajících operátorů, tak to žádné zlevnění nepřinese.

Záleží na tom, jakou cenotvorbu nastavíte pro národní roaming, kterou úřad garantuje.

Někdy vám bývá vytýkáno, že pocházíte z podnikatelských svazů. Působila jste také v Českém telekomunikačním klastru. Jak takovou kritiku vnímáte?

Když budete chtít sehnat radního pro Český telekomunikační úřad, tak je nepravděpodobné, že vám někdo spadne z nebe. Jestliže má mít zkušenosti s trhem, tak musí odněkud pocházet. Nemůžete najít někoho, kdo přijde, bude rozumět komunikacím a na trhu se ještě nikde neobjevil.

Jak byste tedy přesvědčila kritiky, že úřad povedete nezávislé?

To ukáže čas. Teď můžete kritiky přesvědčovat, jak chcete, ale ničeho nedosáhnete. Když jsem nastupovala na Hospodářskou komoru, slyšela jsem kritiku, že nelze vybudovat neexistující sekci. Musela jsem počkat dva nebo tři roky na uznání od lidí, kteří nejvíce křičeli. Tohle je podobná situace.