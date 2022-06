OVĚŘOVNA: Zmínka o šimpanzích u covidové vakcíny? S opičími neštovicemi to nesouvisí, odmítají experti

Dezinformace v posledních dnech cílí na opičí neštovice, které se nezvykle šíří v Evropě. Nemoc spojují s covidovou vakcínou firmy AstraZeneca, která obsahuje šimpanzí adenovirus. Jak epidemiolog Roman Prymula, tak virolog Libor Grubhoffer, které oslovil server iROZHLAS.cz, odmítají, že by spolu tyto dvě věci souvisely. Vše vysvětlujeme v dalším díle seriálu Ověřovna! OVĚŘOVNA! Praha 5:00 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Může souviset covidová vakcína firmy AstraZeneca s opičími neštovicemi? Ne, shodují se odborníci | Foto: Michaela Danelová, iROZHLAS/Profimedia/AFP/Cynthia S. Goldsmith, Russell Regnery/Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Několik stovek reakcí, komentářů a sdílení má na sociální síti Facebook příspěvek uživatelky Mischel Juliet. Podle něj může vakcína proti koronaviru od britské farmaceutické firmy AstraZeneca souviset s opičími neštovicemi.

Opičí neštovice se nezvykle šíří v Evropě, roli hraje sex. Jaké jsou příznaky? A funguje očkování? Číst článek

„Opičí neštovice říkáte .... náhoda?“ stojí v příspěvku. „Co vakcína Covid 19 AstraZeneca obsahuje: šimpanzí adenovirový vektor,“ naznačuje autorka, jejíž profil obsahuje protiukrajnské statusy a odmítavé postoje k očkování proti koronaviru.

Server iROZHLAS.cz ji kontaktoval, aby možnou spojitost případně vysvětlila. Autorka se nejprve bránila tím, že se ve statusu pouze ptá, protože tam má otazník.

Nakonec ale připustila, že šimpanzí adenovirus s opičími neštovice zřejmě nesouvisí. „Vypadá to, že pravděpodobně nikoliv,“ napsala redakci.

Příspěvek ale smazat odmítla. „V komentářích je několik zajímavých legitimních relevantních odkazů. Navíc náš mainstream přece poskytuje veliké množství informací k tématu, takže každý má možnost si dané téma rozšířit a prověřit a tím si vědomosti obohatit. Navíc – kdo ví, co se ještě dozvíme,“ poznamenala.

| Zdroj: Reprofoto Facebook

Odborníci se při položení dotazu, zda by šimpanzí adenovirus mohl souviset s opičími neštovicemi, rozesmáli. Epidemiolog Roman Prymula připustil, že covidová vakcína firmy AstraZeneca skutečně tento virus obsahuje, pro člověka je ale podle něj naprosto neškodný.

OVĚŘOVNA: České dráhy se nepřipravují na válku. Došlo pouze k aktualizaci směrnice, říká mluvčí Číst článek

„Je to jádro vakcíny. AstraZeneca je vektorovou vakcínou, kdy vektorem je právě onen adenovirus. Používají se různé adenoviry – lidské nebo zvířecí. Do adenoviru, který není patogenní, se vloží sekvence, která má navodit imunitu. Adenovirus pak sekvenci přinese do buněk. Zároveň je upraven tak, že se v organismu nemnoží,“ popsal.

„Adenovirus je teoreticky respirační virus, který způsobuje chřipkovité onemocnění. Proto se používá v řadě vakcín jako nosič. Tento virus rozhodně nemůže způsobit opičí neštovice, je to poxvirus, úplně jiný virus,“ zdůraznil Prymula.

Proč šimpanzí adenovirus?

Stejně to vidí také virolog Libor Grubhoffer. „Nemůže to spolu vůbec souviset, absolutně ne. Je to zase příklad nějaké rafinované idiocie, kterou někdo buďto vědomě, nebo z hlouposti šíří,“ konstatoval.

„Jeden z důvodů, proč se AstraZeneca asi rozhodla pro šimpanzí adenovirus, a ne lidský, je, že šimpanzí adenovirus je vzdálený člověku a člověk proti němu nemá protilátky," vysvětlil Grubhoffer.

Narazili jste na dezinformaci? Vážení čtenáři, pokud jste na sociálních sítích narazili na informaci, u které si nejste jistí její pravdivostí, pošlete ji na e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Server iROZHLAS.cz se ji za vás pokusí ověřit. Už ověřené informace naleznete zde. Projekt Ověřovna! se snaží vysvětlovat a ověřovat nepravdivé informace, polopravdy nebo překroucená fakta.

„Sputnik V a Johnson & Johnson – také vektorové vakcíny – obsahují z celé řady dosud poznaných lidských adenovirů ty, které jsou v populaci nejméně zastoupené. Aby protilátky, které máme v krvi proti adenovirům, nereagovaly proti této vakcinační chiméře. Pokud by reagovaly, tak by snižovaly účinnost vakcíny,“ doplnil.

Ani časová souslednost v tomto případě nesedí. Případy opičích neštovic se vyskytly již dříve. Nemoc je známá od padesátých let minulého století. První případy se nyní v Evropě objevily začátkem letošního května.

Velká Británie přitom začala očkovat vakcínou firmy AstraZeneca již 4. ledna loňského roku. Do Česka dorazila vakcína zhruba o měsíc později.