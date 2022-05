Opičí neštovice? Nejsou nic nového, není důvod k panice, uklidňuje vakcinolog Chlíbek

Další evropské země hlásí nové případy onemocnění opičích neštovic. Nákaza se objevila v Rakousku, Německu nebo Itálii a Španělsku. V Česku se zatím žádný případ, i přes podezření, nepotvrdil. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zvažuje vakcinaci rizikových skupin. A Velká Británie už začala očkovat zdravotníky proti pravým neštovicím. Jak je to v Česku? Odpovídal pro Radiožurnál šéf České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek. Rozhovor Praha 17:51 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se začíná ve světě očkovat vakcínou proti pravým neštovicím? Funguje spolehlivě proti těm opičím?

Úplně spolehlivě fungovat nemusí, protože to vychází z podobnosti viru. Zásadní ale je a problém je v tom, že tuto vakcínu téměř nikdo nemá.

Poslechněte si rozhovor s předsedou České vakcionologické společnosti Romanem Chlíbkem

Jsou to zásoby vakcíny z doby dávno minulé, protože proti pravým neštovicím se s očkováním třeba v Česku skončilo v roce 1980. Zásoby očkovacích látek jsou strategické pouze pro případ možného teroristického zneužití. Jinak se tato vakcína běžně nevyrábí, není dostupná, takže bude spíš problém s dostupností takové očkovací látky.

Znamená to tedy, že lidé, kteří to tehdy stihli a očkování mají, jsou chránění, nebo už ne?

Už ne, protože kdo se stihl očkovat do roku 1980, tak ochrana není celoživotní. A takový člověk už v současné době chráněn také není.

Kdy se rozhodne, co dál? Probíráte to s ministerstvem zdravotnictví? Jaký bude další postup ohledně vakcíny?

Česká republika má zásoby té staré původní očkovací látky, která byla v sušeném práškovém stavu, takže je možné ji znovu připravit, ale je to ta stará původní vakcína. Zatím, aspoň co jsou dostupné informace, se neuvažuje o tom, že by se někdo začal touto vakcínou očkovat.

Ani pro zdravotníky nebo ohrožené skupiny lidí? Nic takového se nechystá?

Ne. Je potřeba si uvědomit, že opičí neštovice nejsou nic nového. Vyskytly se v Africe v sedmdesátých letech minulého století a třeba v roce 2003 bylo daleko víc případů ve Spojených státech amerických, konkrétně 72.

Nemyslím si, že zdravotníci jsou automaticky v riziku, protože ta původní nákaza se přenášela pouze ze zvířat na člověka a nyní se ukazuje, že je možný i mezilidský přenos, ale je to otázka velice úzkého kontaktu s kožními puchýři. Těch případů rozhodně nebude tolik, abychom očkovali všechny zdravotníky.

Takže to, co se teď děje, jak jsme popisovali na začátku, vás jako vakcinologa nezneklidňuje?

Úplně mě to nezneklidňuje, protože to není, jak říkám, nové onemocnění. Vezměte si, že v Evropě je asi 38 hlášených případů, žádné úmrtí a dvě hospitalizace. V roce 2003 bylo ve Spojených státech 72 případů a 16 hospitalizací. Takže já si myslím, že zatím rozhodně není žádný důvod k panice a přenos opičích neštovic není zas tak snadný, aby lidé byli v nějakých obavách, že se mohou někde nakazit.