Opozice obstrukcemi brání projednávání zákonů, říká Kovářová. Nekomunikujete, oponuje Vildumetzová

Ze sněmovní debaty o korespondenční volbě se stala několikadenní slovní přestřelka mezi opozičními a vládními poslanci. Kdo za to může? „Nehledala bych viníka. Obecně jednání ve Sněmovně zhrublo, každý poslanec či poslankyně by si měli sáhnout do svědomí," říká místopředsedkyně Věra Kovářová (STAN). Podle poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) je nutné, aby koalice s opozicí komunikovala. Praha 16:44 25. ledna 2024

K vyhrocenostem ve Sněmovně podle poslankyně ANO často dochází právě z důvodu, že předložený návrh není vykomunikovaný a nikdo o něm neví.

„Korespondenční volba je poslanecký návrh, nikdo nás s ním neseznámil, nikdo to s námi nekomunikoval. Opravdu vnímám, že by komunikace mezi opozicí a koalicí měla být větší a vždycky by se nějak o návrzích měli dohodnout,“ naznačuje Mračková Vildumetzová.

Podle Kovářové vůle jednat s opozicí na straně vládní koalice je, komunikaci ale komplikuje pojetí obstrukcí. Připomíná, že v minulém volebním období se obstruovalo pouze u vybraných zákonů a tradičně až ve třetím čtení zákona, kdy jsou vyhrazené a omezené časy. Současná opozice podle ní změnila styl obstrukcí tak, že brání projednávání veškerých zákonů.

„Podstatou je, a to i v Ústavě, že vládne většina při ochraně menšiny. Bohužel menšina nepochopila, že je potřeba projednávat zákony a obstruuje už před projednáváním bodu o programu schůze, a tím pádem znemožňuje schvalování zákonů. Zkrátka a dobře vůle musí být na obou stranách, nesmí tam být politická nenávist, kterou tam dnes vnímám,“ naznačuje místopředsedkyně Sněmovny.

Postupujeme v souladu s jednacím řádem

Mračková Vildumetzová připomíná, že opozice v minulém volebním období také používala obstrukce a blokovala a zdržovala jednání.

„Měli pět poslaneckých klubů a vzali si pětkrát dvě hodiny přestávky. V ten daný den jsme tak vůbec nic neprojednali. Tyto politické subjekty kandidovaly jako dva, jako PirSTAN a jako Spolu, ale dneska mají ve Sněmovně pět poslaneckých klubů. Považuji to za nesprávné. Opoziční kluby mají pět přednostních práv oproti jejich 27 přednostním právům,“ říká.

Opozice podle ní postupuje v souladu s jednacím řádem. „Jsme největší opoziční poslanecký klub, zastupujeme tady naše voliče a máme právo se na půdě Sněmovny vyjadřovat, dávat i návrhy.“

„Ale podívejte se, ve Sněmovně nikdo nesedí, nikdo vás neposlouchá. Ve středu, když se projednávala korespondenční volba, zároveň bylo i jednání vlády. Takže pět členů vlády předloží korespondenční volbu, ale naše názory je vůbec nezajímají. A není pravda, že nejsme připraveni se v rámci korespondenční volby na nějakém návrhu domluvit,“ tvrdí poslankyně.

Diskusi o změně jednacího řádu se prý nebrání. „Ale až od dalšího funkčního období, protože nikdo z nás nebude vědět, jestli jste na straně opozice nebo koalice,“ dodává.

Podle Kovářové jsou obstrukce právem opozice stejně jako předkládat návrhy. „Ale není možné, aby menšina bránila většině v tom, aby schvalovala zákony, aby plnila své programové prohlášení. A v tom je celý ten problém,“ konstatuje.

