Opozice kritizuje nevyloučení Rusů z tendru na Dukovany. Mluví o obcházení bezpečnostních zájmů

Pro koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) je účast ruské společnosti Rosatom v tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nepřípustná. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky to, že v tendru Česko neosloví čínskou společnost CGN, ale Rosatom ano, nebylo projednáno s parlamentními stranami. Praha 17:37 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice kritizuje možnou účast Rosatomu v tendru na Dukovany (na snímku) | Zdroj: Profimedia

Předseda Pirátů Ivan Bartoš rozhodnutí považuje za obcházení bezpečnostních zájmů České republiky. To, že výběrové řízení podle ministerstva průmyslu a obchodu vypíše až příští vláda, překvapilo pirátského poslance Petra Třešňáka.

Tendr na stavbu Dukovan oficiálně vypíše až příští vláda. Už teď ale ČEZ osloví čtveřici zájemců Číst článek

Termíny zahájení stavby v roce 2029 a uvedení nového bloku do zkušebního provozu v roce 2036 stále platí, uvedl ve čtvrtek v oznámení vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Z aktuálního vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce. Zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom.

Investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání ministerstva nyní osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu letošního roku předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Stanovený termín je až po říjnových volbách do sněmovny.

‚Bezpečnostní riziko‘

„Pro koalici Spolu je účast Rosatomu v tendru nepřípustná. Před volbami i po volbách. Považujeme to za bezpečnostní riziko,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Takový postup nechápu. Když nyní ČEZ vylučuje Čínu, proč nemá stejný přístup na základě podobných argumentů k Rusku?“ táže se lidovecký šéf Jurečka. „Vláda bez konzultace se sněmovními stranami udělala tento krok, respektive ČEZ. Navíc si nejsem vědom, že takový krok byl projednán na vládě a je se souhlasem vlády,“ dodal.

Marian Jurečka

@MJureka Tak to by mě zajímalo, s kým si pánové z MPO a ČEZu domluvili, že osloví ruského dodavatele ohledně dostavby Dukovan?!

Na jednání s premiérem a předsedy o tom nepadlo ani slovo. Tímto krokem tak naprosto svévolně obešli Sněmovnu.

Nechápu a naprosto s tím nesouhlasím! 2 48

„Krok vicepremiéra Havlíčka považuji za obcházení bezpečnostních zájmů České republiky, tak jak je definovala bezpečnostní skupina zřízená k dané otázce vládním výborem pro výstavbu nových jaderných zdrojů,“ poznamenal Bartoš.

Zástupci Bezpečnostní informační služby, zpravodajci i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se podle něj vyjádřili k bezpečnostnímu aspektu účasti Ruska a Číny v tendru jasně.

„Ministr Havlíček nám řekl, že se vláda bude řídit těmito závěry. Bezpečnost je důležitý parametr projektu a spolupráce na 80 let a je součástí celého řešení. Evidentně ministr nemluvil pravdu,“ dodal předseda Pirátů.

Ivan Bartoš

@PiratIvanBartos Pokud ministr Havlíček předběžně oslovil Rosatom stran výstavby nových bloků Dukovan, obchází tím bezpečnostní zájmy ČR. Bezpečnostní složky se k aspektům ruských a čínských řešení vyjádřily zcela jasně: odmítavě. Navíc ministr jedná v rozporu s usnesením vlády z dubna 2020. 34 502

Poslance KSČM Lea Luzara rozhodnutí vlády odložit vypsání tendru nepřekvapilo, osobně to však považuje za nešťastné.

„Otázka zní, jak dalece vláda připraví otázky a podklady pro uchazeče, protože rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany je jednou ze základních podmínek, abychom splnili evropské limity v rámci ekologie,“ řekl ve sněmovně. Doufá, že vláda předloží argumenty, proč Česko neosloví čínskou společnost. Snížení konkurence podle Luzara zvýší cenu.

„Pan Havlíček plánuje oslovit Rosatom v souvislosti s dostavbou Dukovan i bez schválení vládou. Evidentně si ke svým funkcím ministra dopravy a průmyslu přibral ještě další - užitečný idiot Ruska. Je to krok, před kterým varujeme my i tajné služby. Chce ohrozit naši bezpečnost,“ uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová

@market_a Pan Havlíček plánuje oslovit Rosatom v souvislosti s dostavbou Dukovan i bez schválení vládou. Evidentně si ke svým funkcím ministra dopravy a průmyslu přibral ještě další - užitečný idiot Ruska.



Je to krok, před kterým varujeme my i tajné služby. Chce ohrozit naši bezpečnost. 52 716

„Rozhodně je to překvapivá zpráva. Nečekali jsme, že vláda bude chtít takto zásadní rozhodnutí odsunout. Jako většina demokratické opozice jsme zastávali to, že musí být do tendru zohledněna většina bezpečnostních aspektů prezentovaných bezpečnostními složkami,“ řekl České televizi ve sněmovně Třešňák.

Očekával, že rozhodnutí padne, nebo bude vysvětleno 29. dubna na zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.