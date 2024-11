‚Opozice prokázala, že jí o diskusi vůbec nejde.‘ Sněmovna do pátku přerušila jednání o reformě penzí

Sněmovna odpoledne znovu přerušila závěrečné schvalování sporné penzijní reformy, jež má podle vlády přispět k udržitelnosti a snížení schodku důchodového systému. Středeční pětihodinové debatě opět dominovala opoziční kritika, zaznívala slova jako „paskvil“ nebo „fušeřina“. Diskuse bude pokračovat v pátek, kdy má plénum podle středečního verdiktu dolní komory o podobě vládní důchodové novely také hlasovat. Praha 14:58 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středeční pětihodinové debatě opět dominovala opoziční kritika, zaznívala slova jako „paskvil“ nebo „fušeřina“.(ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poslední schvalovací kolo reformy penzí zatím trvalo tři jednací dny a vyplnilo zhruba 12,5 hodiny čistého času. Do řádné debaty evidoval sněmovní systém na konci středečního jednání 43 poslaneckých přihlášek, v drtivé většině zástupců opozičních hnutí ANO a SPD. Je v podstatě jisté, že řada z nich se k vystoupení nedostane.

Rozhorčení v řadách opozice vyvolal postup vládního tábora, který ve Sněmovně prosadil stanovení pevného času pro zahájení hlasování o podobě novely na pátečních 12.00. Opoziční frakce ANO a SPD před tím zablokovaly koaliční snahu, aby závěrečné projednávání důchodové reformy mohlo pokračovat ve středu do večera. Návrhy zákonů totiž mohou poslanci standardně schvalovat v závěrečném kole podle jednacího řádu jen o středách a pátcích vždy mezi 9.00 a 14.00.

Při zdůvodňování stanovení pevného času pro hlasování poukazoval navrhovatel Jan Jakob (TOP 09) na to, že opozice vetem možné debaty i po středečních 14.00 prokázala, že jí o diskusi vůbec nejde. Místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO) naopak tvrdil, že opoziční poslanci zájem o diskusi mají na rozdíl od koaličních zákonodárců, kteří podle něho na argumenty proti reformě nereagují.

Hlavním terčem opoziční kritiky je plánované další zvyšování věku pro odchod do důchodu a snižování výpočtu nových penzí. Poslanci k důchodové reformě předložili tři desítky pozměňovacích návrhů, a to i z koaličních řad. Patří k nim stanovení věkové hranice pro nárok na starobní důchod na 67 let, když původní vládní návrh s žádným stropem nepočítá. Opoziční ANO a SPD trvají na zachování nynějších 65 let i na zachování současného výpočtu penzí.

Sama koalice hledala shodu na předčasných penzích pro zaměstnance pracující v náročných profesích. Poslanci TOP 09 a ODS navrhli původně plánovaný počet lidí s nárokem na dřívější penzi omezit na zhruba desetinu. Opoziční poslanci opakovaně žádali o stanovisko ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Ministr zopakoval, že na omezení se minulý týden dohodli předsedové koaličních klubů, ovšem s podmínkou následného posílení penzijního spoření části zaměstnanců v takzvané třetí kategorii rizika.