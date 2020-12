Opozice představila vlastní verzi protiepidemického systému. Prodloužit nouzový stav nechce

Expertní tým opozičních ODS, KDU-ČSL, TOP 09 připravil vlastní verzi protiepidemického systému PES. Pro opatření v mírnějších stupních by nebyl třeba nouzový stav. Na středeční tiskové konferenci kontury systému představil poslanec TOP 09 Dominik Feri. Takzvaný anticovid tým chce svůj návrh předložit ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Praha 13:06 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Feri | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle systému, který vytvořil resort zdravotnictví, je i v prvním, nejmírnějším stupni rizika, pro opatření nutný nouzový stav. Opozice v návrhu zavádí i takzvaný nultý stupeň, zároveň pro první, druhý a částečně i třetí stupeň není stav nouze potřeba. U třetího stupně je potřeba v případě, že se v něm nacházejí alespoň dvě třetiny krajů.

Podle Feriho taková úprava umožňuje krajským hygienickým stanicím a ministerstvu aplikovat lokální opatření namísto celoplošných, a to nikoli podle krizového zákona, nýbrž podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Návrh podle něj také není diskriminační vůči maloobchodu, vyhýbá se situaci, kdy mohou být otevřená nákupní centra a malé obchody nikoli. Zároveň zavádí přechodové stupně pro situace, kdy by skóre PES bylo na hraně mezi dvěma stupni.

Rizikové skóre vládního PES se dlouho drželo na 57 bodech. V neděli ale vzrostlo na 62 bodů a od pondělí je na 64 bodech. Čtvrtý stupeň pohotovosti začíná od 61 bodů. Pokud je index rizika PES tři a více dnů vyšší než úroveň současného stupně pohotovosti, měla vláda podle metodiky PES přechod na vyšší stupeň zvážit.

Blatný ale v pondělí řekl, že ministerstvo zatím nenavrhuje přechod do čtvrtého stupně. Zároveň ale od středy částečně zpřísnilo opatření oproti krokům daným tabulkou opatření PES pro třetí stupeň.

Poslanec ODS Martin Baxa vládu vyzval, aby předložila jasné scénáře ohledně plošného očkování obyvatelstva. Týkají se logistiky, harmonogramu a komunikace. Vláda svoji strategii očkování schválila v pondělí.

Česko má podle ní objednanou prostřednictvím společných smluv Evropské unie vakcínu proti covidu-19 pro 6,9 milionu obyvatel. Očkování bude hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bude dobrovolné. Podle Baxy je strategie ale nedostatečná.

Senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL) uvedl, že tým odešle Blatnému sjednocená pravidla návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Podle materiálu by měla být definována takzvaná nepostradatelná návštěva, jež bude mít přístup k hospitalizovanému nebo seniorovi v domově v případě, že nemá covid-19.

Vláda bude ve sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 11. ledna. Stav nouze zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 12. prosince.

„Určitě nepřistoupíme na to podpořit prodloužení stavu nouze o 30 dnů,“ řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. Kratší prodloužení by strana zvážila při prodloužení kompenzačního bonusu do konce ledna a jeho navýšení na 20 000 korun měsíčně. Bonus pro živnostníky činí v současnosti 500 korun denně za omezení jejich podnikání kvůli koronavirové krizi.

„Za TOP 09 můžu říct, že rozhodně není ve hře prodloužení nouzového stavu,“ poznamenala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Materiál, který vláda sněmovně poskytuje při opakovaných žádostech o prodloužení, považuje za špatný vtip. Podle Jurečky kabinet neřeší systémově příčiny, trasování nebo systém testování, ale pouze důsledky.

„Jednání poslaneckého klubu je před námi a v demokratické straně se máme pobavit navzájem mezi sebou a přijít s nějakým řešením, ale jsem přesvědčen, že ODS už prodloužení nouzového stavu nepodpoří,“ řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Podle pondělního vyjádření Pirátů a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) vláda neplní to, k čemu ji v usneseních vyzvala dolní komora Parlamentu. S hlasy STAN pro další prodloužení stavu nouze počítat nemůže, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Piráti by mohli podpořit prodloužení v řádu dní, pokud se kabinet ANO a ČSSD zaváže k řešení některých problémů, poznamenal šéf strany Ivan Bartoš. Místopředsedkyně pirátů Olga Richterová v Ranním interview Radiožurnálu mluvila o „posledním ultimátu vládě“.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už dvě žádosti. Koncem října souhlasila s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů. Sama vláda může rozhodnout jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců.