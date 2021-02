Opozice kritizuje premiéra za výroky o Ústavním soudu. Tvrdí, že šlo o ubohý a nechutný útok

Za ubohý útok na Ústavní soud (ÚS) považuje středeční vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) k rozhodnutí o zrušení části volebního zákona předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová hovoří o nechutném útoku i na předsedu soudu Pavla Rychetského. Podle místopředsedkyně STAN Věry Kovářové předvedl předseda vlády v přímém přenosu osobní tón a trapné fňukání. Opoziční politici to uvedli na twitteru. Praha 16:44 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů.

Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.

Podle premiéra Babiše se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem. Premiér také nepovažuje za reálné, že by se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona. Vyzval též Rychetského, aby se vyjádřil k tomu, zda bude za opoziční hnutí STAN kandidovat za dva roky na funkci prezidenta.

Markéta Pekarová Adamová

@market_a Pan Andrej Babiš by si měl uvědomit, že je premiérem demokratického státu, jehož je Ústavní soud pilířem.



Jeho útok na tuto instituci i pana Rychetského je nechutný a je pro mě teď ještě další motivací ho ve volbách SPOLU porazit. Nejsme v Rusku, pane premiére, uvědomte si to. 73 1462

„Pan Andrej Babiš by si měl uvědomit, že je premiérem demokratického státu, jehož je Ústavní soud pilířem,“ uvedla Pekarová Adamová. Premiérův útok na instituci i Rychetského je nechutný. „Nejsme v Rusku, pane premiére, uvědomte si to,“ dodala.

Podle Jurečky Babiš situaci neustál. „Nikdo nejsme nadšeni z časové tísně, do které nás dnes ÚS před volbami dostal! Ale říkat z úst premiéra a některých dalších, že to nemůžeme stihnout, a ani se o to nepokusit, obviňovat zde předsedu ÚS z neobjektivity, to je ubohý útok premiéra na ÚS,“ poznamenal.

Marian Jurečka

@MJureka Tohle premiér hodně neustál. Nikdo nejsme nadšeni z časové tísně do které nás dnes ÚS před volbami dostal!

Ale říkat z úst premiéra a některých dalších, že to nemůžeme stihnout a ani se o to nepokusit, obviňovat zde předsedu ÚS z neobjektivity, to je ubohý útok premiéra na ÚS. 6 160

Kovářová uvedla, že „dosavadní protiústavní pravidla hrála babišovcům do karet“. „Je ale nezbytný ten osobní tón a doslova trapné fňukání, které Babiš předvádí v přímém přenosu?“ tázala se.

Věra Kovářová

@v_kovarova Nález, které podle premiéra Babiše neměl být vyhlášen, vyhlášen byl, a v ANO je z toho teď velké mrzení. Docela to chápu, dosavadní protiústavní pravidla hrála babišovcům do karet. Je ale nezbytný ten osobní tón a doslova trapné fňukání, které Babiš předvádí v přímém přenosu? 5 72

„Pan premiér nemusí s rozhodnutím Ústavního soudu souhlasit, ale hysterické vystoupení a svalování viny na všechny ostatní jen dokazuje, že naprosto selhává v řízení naší země,“ uvedla na twitteru ODS.

ODS

@ODScz Pan premiér nemusí s rozhodnutím Ústavního soudu souhlasit, ale hysterické vystoupení a svalování viny na všechny ostatní jen dokazuje, že naprosto selhává v řízení naší země. 16 491

Babišovo vyjádření, že se ÚS snaží ovlivnit volby, je podle Pirátů krajně nezodpovědné. „Z úst hlavy vlády by takový útok na soudní moc vůbec neměl zaznít. Politici si nemohou ‚objednat‘ u soudů, aby jim načasování nálezu vyhovovalo,“ poznamenali na sociální síti.

Piráti

@PiratskaStrana Vyjádření pana premiéra, že se Ústavní soud snaží ovlivnit volby, je krajně nezodpovědné. Z úst hlavy vlády by takový útok na soudní moc vůbec neměl zaznít. Politici si nemohou “objednat” u soudů, aby jim načasování nálezu vyhovovalo. 19 393