Sněmovna řešila personální změny. 'Byly vyměněny hospodyně, které špatně uklízely,' řekl Babiš

O návrhu části opozice, aby vláda bez důvěry nečinila nevynucené personální změny, sněmovna hlasovat nebude. Dolní komora v pátek neschválila návrh programu mimořádné schůze k personální politice kabinetu v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO, program navrhla šestice poslaneckých klubů. Navzdory tomu, že se schůze neuskutečnila, o krocích vlády poslanci a ministři téměř čtyři hodiny debatovali. Aktualizováno Praha 9:24 9. 3. 2018 (Aktualizováno: 13:45 9. 3. 2018)

Pro schválení programu hlasovalo 59 ze 154 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Většina poslanců se hlasování zdržela. Uskutečnění schůze nepodpořili členové dolní komory ANO, SPD a KSČM.

Části opozice se nelíbí odvolávání náměstků ve státní službě, generálního ředitele České pošty Martina Elkána, šéfa agentury CzechInvest Karla Kučery nebo ředitelů dvou fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Špatné hospodyňky

Babiš zdůraznil, že jeho vláda zásadní a nevratné kroky nedělá, nic neprivatizuje a neprovádí ani žádné politické čistky na úřadech. Podotkl, že kabinet je legitimní a Ústava ho v pravomocích neomezuje.

Mimo jiné odmítl tvrzení Jana Bartoška (KDU-ČSL), že by se kabinet choval jako dočasný nájemník bytu, který v něm vybourá příčky a rozbije kuchyňskou linku.

„My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely. My nic nebouráme. Takže jsme vyměnili nějaké hospodyně. My jsme o tom byli přesvědčeni, že ti lidi tam nemají co hledat, už předtím než jsme byli ve vládě,“ řekl předseda vlády.

Za stupiditu a pitomost označil informaci, že by si jeho vláda zjišťovala členství úředníků v ČSSD, aby tak přiměla sociální demokraty k podílu na vládě. Babiš řekl, že nechal pouze zpracovat tabulku nárůstu počtu úředníků v jednotlivých resortech podle stran bývalé vládní koalice.

Personální změny, které vláda provedla, hájil. Řekl, že při systemizaci míst ve státní službě vláda snížila počet politických náměstků z 31 na 20 a zrušila 14 náměstků pro řízení. Připomněl personální změny za ministerského předsedy (ODS) Mirka Topolánka, kterým se říkalo noc dlouhých nožů.

'Ústavní svévole prezidenta'

Opoziční politici vyzývali kabinet ke zdrženlivosti. Na argument premiéra v demisi, že je vláda legitimní a není Ústavou omezena v pravomocích, reagoval Petr Fiala z ODS tím, že Ústava vůbec nepředpokládá, že by někoho napadlo, že je kabinet v demisi plnohodnotný. Vláda v demisi má existovat podle něho co nejkratší dobu a vše má směřovat k tomu, aby fungovala vláda s důvěrou.

Předseda ODS navíc soudí, že nynější vláda v demisi není běžnou vládou bez důvěry poslanců. Kabinet podle něho vznikl především na základě „ústavní svévole“ prezidenta Miloše Zemana s cílem, aby co nejdříve skončila předchozí vláda v demisi Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. „Zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá,“ dodal.

Usnesení ke zdržení se personálních změn, a to zejména v bezpečnostních a zpravodajských službách, připravila ODS. Další část návrhu obsahovala výzvu, aby kabinet bez důvěry sněmovny nepředkládala změny služebního zákona.

'Nesmrkat do rukávu'

Podle Pavla Bělobrádka z KDU-ČSL by měla vláda Andreje Babiše přistoupit k politickým čistkám až poté, co dostane důvěru sněmovny pravděpodobně díky hlasům radikální levice a extremistů, tedy KSČM a SPD.

Zdůraznil, že vláda, která nemá důvěru sněmovny, nemá dělat všechno to, co vláda s důvěrou. Měla by podle předsedy lidovců dodržovat i nepsané zvyklosti podobné těm, že se „nesmrká do rukávu a nechodí na záchod na veřejných místech.“

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že premiér pravicové opozici vyčetl její kritiku personálních opatření v podstatě slovy: „Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakaděno před námi“. Kalousek se pak pozastavil nad snahou Babiše odstavit šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Důvodem prý je snaha dostat GIBS pod vliv ANO.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka avizoval, že sociální demokraté předloží novelu služebního zákona, která by podle něho zabránila účelovým změnám systemizace služebních míst na základě politického trička.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš zase zpochybnil výběrová řízení na vedoucí pozice, které jednobarevná vláda vypsala. Neexistuje podle něho záruka správného výběru kandidátů.

Snaha o větší efektivitu

Předseda poslanců STAN Jan Farský označil za absurdní, jestliže ministři vlády bez důvěry odvolávají někoho pro ztrátu důvěry. „Vláda bez důvěry odvolává někoho pro ztrátu důvěry. Vždyť je to protimluv,“ uvedl Farský k tomu, jak někteří členové kabinetu zdůvodňovali personální změny na svých úřadech.

Například ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) uvedla, že odvolání čtyř náměstků nebylo čistkou, ale snahou zefektivnit činnost ministerstva. Podobně svůj postup hájili ministryně financí Alena Schillerová nebo ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Ministr zahraničí Martin Stropnický odmítl, že by odvolání jeho dvou náměstků bylo nějakou masivní výměnou. Ministr kultury Ilja Šmíd zdůraznil, že každý ministr, i ten v demisi, má svou odpovědnost. „Pobírám plat a mám za ten plat sedět ve své kanceláři a mávat na své příspěvkové organizace? A mám mávat na své podřízené, dělejte si vlastně, co chcete?“ tázal se. Své kroky hájili i další ministři.