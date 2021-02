‚Omezení pohybu nepřinese razantní zlepšení.’ Část poslanců nesouhlasí s plánovanými restrikcemi vlády

Případné omezení pohybu mezi okresy nedává podle některých zástupců opozice smysl. Vláda uvažuje o tom, že by ho zavedla od 1. března. Lidé totiž mezi nimi musí často jezdit za prací nebo za rodinou. „Nejsem přesvědčen, že omezení pohybu mezi okresy přinese nějaké razantní zlepšení situace,” řekl pro Radiožurnál Jan Skopeček (ODS). Kabinet podle něj dopředu ví, že ho nebude možné dodržovat. Opozice o opatřeních jedná s vládou v pátek. Praha 9:37 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly mezi okresy by měli zajišťovat policisté a možná i armáda (ilustrační foto) | Zdroj: Twitter Policie ČR

„Nedovedu si představit coby Středočech, že nebudu moct jezdit do Prahy a občané Středních Čech nebudou jezdit do Prahy. Je to místo, kam jezdí za prací, za nákupy. Regiony jsou propojené,” vysvětlil Skopeček.

Chceme zavést zákaz pohybu mezi okresy, počítá se se zavřením škol i školek, oznámil Babiš Číst článek

Omezení cestování mezi okresy ve čtvrtek večer zmínil jako jedno z plánovaných opatření premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že se nové restrikce nejspíš dotknou i obchodu a služeb.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek řekl, že se vláda nechala pro toto opatření inspirovat ve Francii, kde to zafungovalo.

„V principu to znamená, že lidé by se měli zdržovat na území svého okresu. Mohou si jít nakoupit, mohou jít do práce, a pokud překračují hranice okresu, musí k tomu mít důvod,” popsal pro Radiožurnál. Výjimkou je třeba cesta do zaměstnání nebo za rodinou. Pokud by nestačily kontroly policie, povolala by podle Hamáčka vláda i armádu.

Dalším opatřením, která vláda plánuje, je uzavření části dosud otevřených obchodů. Podle poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) ale provozovny nejsou hlavním zdrojem šíření koronaviru, na rozdíl od velkých průmyslových hal.

„Hlavní problém je skutečně šíření v zaměstnání především ve velkých subdodavatelských firmách, kde jsou velké haly a není tam možné nosit respirátory, protože lidé by nezvládli pracovat v tom tempu, v jakém pracují a máme obavu, že tady se řeší vlastně marginálie, ve srovnání s tím, co se děje ve velkých fabrikách,” popsal.

Plošné testování ve firmách

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) by se ve firmách mělo začít plošně testovat v pondělí. V prvních dnech bude tato akce dobrovolná, poté ale z toho chce vláda udělat povinnost.

Vláda podle premiéra počítá také s uzavřením škol a školek. Dodal, že vláda potřebuje, aby lidé zůstali tři týdny doma. Kabinet proto bude v pátek dopoledne jednat s opozicí a požádá je o podporu pro prodloužení nouzového stavu.

Pokud by Poslanecká sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu, musela by vláda rozhodovat podle pandemického zákona, jehož senátní verzi by měli zákonodárci podle dohody politických stran v pátek potvrdit.