ŽIVĚ: Skončila schůzka vlády s opozicí. Prodlouží poslanci nouzový stav, nebo kabinet vyhlásí nový?

Zástupci vlády a opozice v pátek před zasedáním sněmovny jednali o nouzovém stavu. Kabinet žádá, aby sněmovna zrušila své předchozí rozhodnutí a umožnila jeho pokračování do konce března, aby měla dostatek nástrojů pro boj s epidemií covidu-19.

V závislosti na stanovisku poslanců pak ministři plánují schválit zpřísněná protiepidemická opatření.

Opoziční strany žádají, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav na základě nových okolností, například šíření britské mutace koronaviru nebo zátěže zdravotnických zařízení, uvedli zástupci koalic Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) i Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Podle Pirátů a STAN by vláda měla nově zvažovaná opatření vysvětlit lidem.

Babiš po čtvrtečním jednání vlády řekl, že jednání s opozicí svolal na 8.30. Především ke zvažovanému omezení pohybu v rámci okresů je podle něho nouzový stav nezbytný.

Vláda chce, aby sněmovna zrušila své usnesení o tom, že nouzový stav končí k sobotě, a umožnila prodloužit ho do konce března. „Usnesením sněmovny nouzový stav tento víkend končí. Nejsprávnější postup by měl být, že vláda, pokud se k tomu rozhodne, vyhlásí nový nouzový stav na základě objektivních nových okolností, což je velký výskyt britské mutace viru, zdravotní zařízení na hraně,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Zároveň by podle něj kabinet měl předstoupit před občany a sdělit, jaká hodlá zavádět opatření nad rámec pandemického zákona a z jakého důvodu. O předloze by měla v pátek též dolní komora hlasovat.

„Prodlužovat nouzový stav, na který už jsou podány ústavní žaloby, je něco, co v této situaci rozhodně není legislativně čisté. My se o tom snažili vládu přesvědčit. Za 14 dnů se objektivně změnila situace v České republice, tedy v té chvíli má být vyhlášen nový nouzový stav, který bude zdůvodněn novými okolnostmi, které tady jsou,“ dodal šéf STAN Vít Rakušan. Dodal, že ani opoziční strany zatím neznají všechna zvažovaná opatření a jejich zdůvodnění.

Předseda KSU-ČSL Marian Jurečka řekl, že aktuální nouzový stav zpochybňují experti i zákonodárci a je krajně nešťastné nejistotu prodlužovat postupem, který navrhuje vláda. „Žádáme vládu, aby takový postup nedělala, považujeme to za obrovskou nezodpovědnost,“ uvedl.

Vláda by i podle Spolu měla vyhlásit stav nouze a řádně ho odůvodnit změnou okolností. „Máme tu výrazný nárůst epidemie, nové mutace, kapacita intenzivní péče se blíží kritickému minimu,“ vysvětlil.

Sněmovna by podle Jurečky mohla přijmout usnesení, ve kterém by postup podpořila. Poslanci by mohli konstatovat, že "je v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona". "Tímto bychom jako sněmovna vyslovili srozumění s tím, že takto vláda může postupovat," dodal.

Už během rána třeba ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že pokud se vláda s opozicí nedohodnou, bude muset kabinet vyhlásit nouzový stav sám. Jinak by nemohl například zakázat vycházení v noci nebo pohyb mezi okresy.