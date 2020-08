Cirkus, šaráda, kritizuje opozice vládní opatření. Někteří volají po Vojtěchově rezignaci

Opoziční politici v anketě ČTK a na sociálních sítích kritizují fakt, že kabinet den po oznámení koronavirových opatření o rouškách ve čtvrtek vyhlásil jejich úpravu. Vláda podle nich připomíná cirkus a rozhoduje amatérsky a populisticky. Opozice však ocenila, že mezi zrušená opatření patří povinné nošení roušek ve společných prostorách škol. Praha 18:56 20. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující v mhd | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéf ODS Petr Fiala sdělil, že by si premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) měli konečně přestat dělat z lidí blázny. „Nebo zkoušejí, co všechno veřejnost vydrží? Nikdo neví, co vlastně platí. Je to jak v Pyšné princezně - ‚odvolávám, co jsem odvolal‘, ale to byla pohádka. Toto je ale realita a vážná věc,“ uvedl Fiala.

„Z toho, že nebudou povinné roušky ve školách, mám radost. Z toho, jak nahodile, populisticky a amatérsky rozhoduje vláda o epidemiologických opatřeních, mi běhá mráz po zádech,“ dodal na twitteru místopředseda ODS Martin Baxa.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vláda vyvolává v zemi chaos a každý den opakovaně dokazuje, že nemá ani po měsících urgencí žádný reálný plán v boji s covidem-19. Piráti přitom kabinetu řadu opatření nabízeli, dodal. „Byl to například náš návrh na zavedení pandemického semaforu, který si ministr zdravotnictví přivlastnil a nedávno se jím chlubil v médiích, který měl podobným zmatkům zabránit a hlavně zabránit návratu plošných opatření,“ sdělil Bartoš. Podle semaforu se mají nově řídit pravidla pro roušky ve školách.

Pandemický semafor zpátky ve hře, vyplatilo se ozvat! Ministr @adamvojtechano mění opatření, která v pondělí a ve středu s velkou slávou ohlašoval na tiskovkách. Ukazuje se, že vláda nemá žádný plán a nebyla schopna ani využít návrhy, které jsme jí naservírovali až pod nos. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) August 20, 2020

Kabinet nedělá rozhodnutí na základě názoru expertů či v zájmu občanů, uvedl Bartoš. „Ale podle zcela náhodných hodů kostkou a PR líbivosti. V pondělí pan ministr řekl, že restaurací se povinné roušky týkat nebudou, ve středu změnil názor a ve čtvrtek je vše už zase jinak. Není v lidských silách se v opatření vlády jakkoliv orientovat,“ dodal.

Místopředseda STAN Petr Gazdík na stejné sociální síti napsal, že selský rozum někdy zvítězí i na ministerstvu zdravotnictví. „Jen my ostatní musíme hlasitě zakřičet. Pak se vzbudí a lekne Andrej Babiš a zadupe na Adama Vojtěcha... Prostě cirkus!“ dodal. Lidovecký poslanec Jiří Mihola napsal, že změnu vítá. „A doufám, že večer nebo už za hodinu to nebude jinak,“ dodal.

Výzva k rezignaci

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že chaos v počátcích epidemie v březnu byl ještě ospravedlnitelný, v srpnu po šesti měsících však jde už jen o totální nekompetenci nemehel. „Do 1. září zbývá ještě deset dní, tedy dost času na to, aby opatření vláda ještě několikrát změnila. Tímto neuvěřitelným chaosem nejenže demonstruje svoji absolutní nekompetenci, ale i riskuje důvěru lidí v přijímaná opatření,“ napsala.

Podle Adamové je totiž těžké se vůbec vyznat v tom, co platí. „Takže nebudu vůbec překvapena, když lidé nakonec i opatření, která by smysl měla, nebudou chtít dodržovat,“ míní.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury čtvrteční jednání udělalo z prevence proti koronaviru „naprostou šarádu“. „Ukázalo se, že nerozhodují odborníci, ale je to politická hra na účet občanů,“ sdělil. V České televizi vyzval ministra Vojtěcha k rezignaci.

„Té komedie už bylo dost. Ukázalo se, že jde o zneužívání epidemie k politickým cílům. Je to nepřijatelné, je na místě, aby Vojtěch rezignoval. Odpovědnost by měl vyvodit i Babiš,“ řekl. K rezignaci v České televizi vyzval ministra Vojtěcha i místopředseda STAN Petr Gazdík.

Tomio Okamura: Té komedie už bylo dost. Ukázalo se, že jde o zneužívání epidemie k politickým cílům. Je to nepřijatelné, je na místě, aby Vojtěch rezignoval. Odpovědnost by měl vyvodit i Babiš. — CT24zive (@CT24zive) August 20, 2020

Šéf koaliční ČSSD Hamáček odkázal na Vojtěcha. „Tato opatření jsou plně v kompetenci ministerstva zdravotnictví, které by svůj postup mělo být schopné odůvodnit,“ napsal Hamáček.