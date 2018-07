Zajištění stability, nebo popření demokracie? Před dvaceti lety podepsaly ODS a ČSSD opoziční smlouvu

Pro jedny to bylo jediné možné řešení povolebního patu, pro druhé bezprecedentní popření základních principů demokracie. Na den přesně před dvaceti lety uslyšeli Češi poprvé slovní spojení „opoziční smlouva“. Po předčasných parlamentních volbách v roce 1998 ji uzavřely dvě tehdy nejsilnější politické strany - vítězná ČSSD vedená Milošem Zemanem a ODS v čele s Václavem Klausem. Doporučujeme Praha 7:40 9. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus a Miloš Zeman podepisují opoziční smlouvu | Zdroj: ČTK

Občanští demokraté se před dvaceti lety výměnou za místa předsedů obou komor parlamentu a další posty zavázali k podpoře Zemanova kabinetu. Největší opoziční strana také slíbila, že v následujících čtyřech letech nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě.

„Jestliže po přečtení této dohody bude kdokoli tvrdit, že je to dohoda o zjevné nebo skryté koalici, tak lze s úspěchem pochybovat o jeho inteligenci,“ prohlásil 9. července 1998 nastávající premiér za ČSSD Miloš Zeman poté, co podepsal dokument s oficiálním názvem „Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice“, pro který se okamžitě vžilo označení „opoziční smlouva“.

Co opoziční smlouvě předcházelo Ve volbách v roce 1996 zvítězila ODS vedená Václavem Klausem, který se stal premiérem a vytvořil vládu s lidovci a ODS.

V souvislosti s finančními skandály ODS ale vyzvali na konci roku 1997 místopředsedové strany Jan Ruml a Ivan Pilip Klause k odstoupení. Vládu poté opustili ministři za KDU-ČSL a ODA, což vedlo ke Klausově demisi. Pro tyto události Klaus zavedl označení Sarajevský atentát, protože výzva Rumla a Pilipa přišla během jeho zahraniční cesty v Sarajevu. Přesto byl Klaus v prosinci 1997 na 8. kongresu strany znovu zvolen předsedou ODS. Pilipovo a Rumlovo křídlo stranu opustilo a v lednu 1998 založilo Unii svobody.

Po pádu Klausova kabinetu vládla půl roku úřednická vláda Josefa Tošovského až do předčasných voleb v červnu 1998, které vedly k podpisu opoziční smlouvy.

Podpisu smlouvy předcházel pokus vítězné sociální demokracie domluvit se na koalici s dvěma menšími stranami – Unií svobody a lidovci. Pro ty bylo ale nepřijatelné vstoupit do společné vlády s Milošem Zemanem.

Na správě země se proto pro mnohé překvapivě domluvila ČSSD s ODS. Obě strany přitom před volbami vystupovaly jako nesmiřitelní rivalové, mezi kterými je jakákoli spolupráce vyloučená. Opoziční smlouva proto spustila lavinu protestů veřejnosti i ostatních politických stran, zejména Unie svobody a KDU-ČSL.

Lux: Opoziční smlouva je popření demokracie

Šéf lidovců Josef Lux tehdy smlouvu označil za popření demokracie. „Bude-li vláda Miloše Zemana vládnout velmi špatně, v neprospěch lidí této země, povede-li tuto zemi do zkázy, tak na základě tohoto závazku poslanci ODS čtyři roky této vládě nedůvěru nevysloví, prostě nechají ji vládnout velmi špatně. A dokonce se zavazují, že zabrání i někomu jinému, kdyby náhodou chtěl této vládě nedůvěru vyslovit,“ řekl Lux.

Demonstrace "Děkujeme, odejděte!" 3. prosince 1999 na Václavském náměstí | Foto: Pavel Wellner | Zdroj: Fotobanka Profimedia

A podobně své výhrady formuloval i tehdejší prezident Václav Havel. „Mám obavu z toho, aby takováto smlouva nestandardně nazývaná smlouvou opoziční, nevedla k pouhému, ale za to trvalému rozdělení moci ve státě, k pouhému, ale zato trvalému omezení politického pluralismu a aby dobré nápady jedné či druhé strany nebyly tímto nesourodým svazkem navzájem vynulovány a nezbyla nám nakonec jen nutnost smiřovat se se špatnými nápady, které ta či ona strana ve vlastním mocenském zájmu navrhne a které strana druhá - opět jen z vlastních mocenských důvodů – přijme,“ řekl Havel v projevu v den podpisu opoziční smlouvy.

Špidla: Podepsal bych ji znovu

Autoři dokumentu ale za svým rozhodnutím stojí i po letech - například tehdejší místopředseda ČSSD Vladimír Špidla, který byl jedním z patnácti signatářů opoziční smlouvy. „Podepsal bych ji znovu, protože to bylo vyústění určité situace, která jinak neměla rozumné řešení,“ řekl Špidla v rozhovoru pro Český rozhlas. Odmítl, že by opoziční smlouva znamenala podvod na voličích. Jiné řešení situace totiž podle něho neexistovalo, protože Unie svobody a KDU-ČSL odmítly nabídku společné vlády s ČSSD. „Musím se přiznat, že jsem byl zaražený, jak rychle a snadno to odmítly,“ vzpomíná Špidla.

K čemu se ODS a ČSSD opoziční smlouvou zavázaly respektovat právo vítězné strany sestavit vládu a formalizovaly postup pro realizaci tohoto respektu (opuštěním poslaneckých lavic při hlasování o důvěře)

respektovat právo poražené strany být vládě opozicí

respektovat právo opoziční strany obsadit místa předsedů obou komor Parlamentu ČR

respektovat právo opoziční strany na obsazení míst vedoucích kontrolních orgánů, ve smlouvě jmenovaných

nevyvolat v průběhu volebního období PS hlasování o nedůvěře vládě ani takové hlasování nepodpořit

předložit takový návrh Ústavy a souvisejících zákonů, které by posílily význam výsledků soutěže politických stran

konzultovat způsob řešení zahraničně-politických a vnitropolitických otázek před jejich projednáváním v Parlamentu ČR, s přednostním zřetelem na stabilitu, prosperitu a postavení České republiky ve světě

neúčastnit se jednání a dohod s třetími stranami, vedoucími k oslabení pozic dle opoziční smlouvy

Dobrovolný odchod vítězné ČSSD do opozice podle něho nepřicházel v úvahu. „Odpovědnost, když vyhrajete volby, je realizovat svůj volební výsledek, a my jsme měli možnost dosáhnout menšinové vlády. A menšinová vláda není nic, co by bylo a priori zavrženíhodné. A tu menšinovou vládu jsme zabezpečili opoziční smlouvou. Samozřejmě, že byla vnímaná těžce, musím říct, že tento důsledek jsem v ten první okamžik zcela neodhadl. Neměl jsem pocit, že to bude vnímané tak zásadním způsobem,“ přiznává Špidla.

Následující čtyři roky Zemanovy vlády hodnotí někdejší místopředseda ČSSD jako úspěšné, protože vedly k dalšímu volebnímu vítězství sociální demokracie a zemi podle něho stabilizovaly.

Klaus Opoziční smlouva by byl vynikající nápad i v současnosti

A o správnosti svého postupu v roce 1998 je přesvědčený i Václav Klaus. I přes smlouvu s ČSSD byla podle něho ODS plnohodnotnou opozicí. „Opoziční smlouva byl vynikající politický nápad. Byl vynikající pro tehdejší dobu a dnešní doba o to silněji ukazuje, že by takový podobný nápad byl potřeba i v současnosti. Ta dohoda byla udělat něco pozitivního v tehdejší době a nedopustit rozhádanost, jakou vidíme dneska.“

Čtyři roky opoziční smlouvy byly podle komentátora Českého rozhlasu Radka Kubička skutečně politicky výjimečně stabilní. „Politická scéna se zklidnila. A Miloš Zeman je jeden z mála premiérů, kteří vydrželi celé volební období,“ říká Kubičko. Kritické vnímání dokumentu je ale podle něho oprávněné: „Ta smlouva přinesla korupční prostředí. Ty dvě politické strany si opravdu rozdělovaly politickou moc. Týkalo se to všech státních podniků, institucí, vysílacích rad a dalších záležitostí.“

Proti ČSSD a ODS se v době opoziční smlouvy zformovala Čtyřkoalice tvořená čtyřmi menšími stranami: Unií svobody, lidovci, Občanskou demokratickou aliancí a Demokratickou unií. Po čtyřech letech vlády ČSSD opřené o smlouvu s ODS vyhrála ve volbách opět sociální demokracie, v té době už ovšem vedená Vladimírem Špidlou, který opoziční smlouvu znovu uzavírat nechtěl. „Ta situace opravdu směřovala k tomu, že si politickou scénu rozparcelují dvě politické strany. To jsem považoval za nesprávné, proto jsem to taky odmítl jako princip, i když situačně v roce 1998 to bylo řešení,“ vysvětluje Špidla. ODS po volbách v roce 2002 přešla do klasické opozice.