Zmikund je zpátky. Facebook kvůli Tisovi s Hitlerem blokoval satiristickou stránku Opráski sčeskí historje

„Publikování vaší stránky bylo zrušeno z důvodu používání nenávistných slovních projevů,“ stojí v rozhodnutí Facebooku. Společnost řeší přípustný obsah ve svých Zásadách komunity.

Bez facebooku ušetří lidé průměrně hodinu denně. Jsou méně informovaní, ale šťastnější, tvrdí studie Číst článek

V kapitole o nenávistných slovních projevech se přímo píše: „Na Facebooku nepovolujeme nenávistné slovní projevy, protože vytváří prostředí zastrašování a vyloučení a v jistých případech mohou podpořit i násilí spáchané v reálném světě.“

Ironie, sarkasmus, černý humor

Podle odborníka na extremismus z brněnské Masarykovy univerzity Miroslava Mareše se ale u stránky Opráski sčeskí historje o extrémní projev nejedná. „Myslím, že to není extremismus, je to ironie, sarkasmus. Nevím, co bych k tomu řekl jiného. Někomu může připadat vtipný, někomu ne, ale není to ani nějaké závažné zabroušení do černého humoru,“ řekl politolog serveru iROZHLAS.cz.

„Představa, že by tento komiks vybudil po osmdesáti letech nenávist mezi Čechy, Slováky a Němci, to si rozhodně nemyslím,“ dodal Mareš.

Hlavním problémem se podle autora a kreslíře s přezdívkou Jaz stal příspěvek, který pojednává o schůzce Adolfa Hitlera a kněze, později prezidenta klerofašistického Slovenského štátu, který byl také satelitem nacistického Německa.

„Prblém jě s opsachem opsachujícím Jozefa Ťisa a důvodem bdue zřejmňě nádoroveckí buthurt,“ uvedl Jaz pro server iDNES.cz, věrný svému charakteristickému způsobu vyjadřování, který používá také v historických komiksech.

Jědno heskí slobencko čezkí víročí tu máme. pic.twitter.com/fB9woJK73y — OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) 14. března 2019

Nahlásit Hitlera na facebooku

Na facebook autor přidal komiks s Hitlerem a Tisem, na kterém řeší vznik Slovenského štátu. Správci sociální sítě ho ovšem smazali. Následovala nová, cenzurovaná verze. Ani ta se ale společnosti Facebook nelíbila. Autor posléze přidal další obrázek, pouze s Tisem, ve kterém si dělá legraci z facebooku a zároveň ho kritizuje.

„Stačilo závadné chování Adolfa nahlásit na facebooku a zachránil jsem náš stát od velké ostudy,“ stálo na obrázku. I ten ovšem síť odstranila a stránce dala třídenní zákaz přidávat obrázky. V pátek pak stránku zablokovala úplně. Proti tomu podali autoři odvolání, není ale jasné, jak dopadne.

Zatento přízpjěveg bil Ůstafu na třidňi zaboklován Fabceook. pic.twitter.com/w1ASi9gWrc — OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) 17. března 2019

Ani první, ani poslední

Problémem je totiž samotné nastavení kontroly obsahu Facebookem. „Není to první ani poslední stránka, kterou Facebook někomu zablokoval. Stačí, když stránku nahlásí určitý počet uživatelů, a Facebook potom koná. Jednak to posuzuje automaticky, a pak to dává k posouzení lidským moderátorům a editorům,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

Je ovšem otázka, kdo se bude konkrétním případem zabývat a jak ho vyhodnotí. Nejde přitom o ojedinělý případ, upozorňuje Slížek s tím, že je rizikové založit si podnikání vyloženě na Facebooku, protože může kdykoli dojít ke smazání stránky.

Lidští moderátoři nemusí být schopni adekvátně posoudit, zda se jedná o ironii či sarkasmus, nebo zda jde opravdu o nenávistný a extremistický obsah. „Problémy samozřejmě jsou, protože Facebook nezveřejňuje, kolik má českých editorů, jestli vůbec nějaké má. Opravdu nevíme, kdo to posuzuje a jak je schopný to posoudit,“ dodal Slížek.

Tento pozt na Facebloku nenjadete. Roshodlismese, ženež žťourad do slovenckího hrĎini, rači oceňíme ěho velikozt. pic.twitter.com/2CZ59NFxGL — OPRÁSKI S HISTORJE (@historje) 21. března 2019

Opráski sčeskí historje sice začal jako internetový komiks, lépe řečeno jako strip, tedy velmi krátký typ komiksu, jeho svérázný způsob komentáře historických událostí si ale rychle vydobyl své příznivce.

V roce 2013 vydalo nakladatelství Grada Opráski knižně a zaznamenaly velký úspěch. V tom samém roce vyhrála komiksová stránka v kategorii One (wo)man show anketu Křišťálová Lupa.

V roce 2014 se pak přímo v Nové budově Národního muzea uskutečnila výstava komiksů pod názvem Opráski sčeskí historje 20. století.