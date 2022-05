Za den prodlení pět milionů. Když ho opraví dřív, zaplatíme my, říká Hřib k Barrandovskému mostu

Řidiči i cestující v Praze a okolí se od pondělí první pracovní den vypořádávají s dopravním omezením spojeným s rekonstrukcí Barrandovského mostu. Ten je vůbec nejvytíženější dopravní stavbou v Česku. Most je v havarijním stavu, a Praha se proto rozhodla, že provede zásadní opravy. Ty mají a budou mít zásadní dopad na provoz ve městě. Jaké jsou zprávy z Barrandovského mostu a okolí? Na to odpovídá pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů. Rozhovor Praha 10:53 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Barrandovském mostě se nevyhnutelně musí vyměnit zpevňovací lana | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Objevily se nějaké výraznější komplikace, se kterými jste nepočítali?

Dopravní komplikace zatím extrémní nejsou, dosud nedošlo k dopravní nehodě na mostě nebo objízdných trasách. Ale to nejhorší nás teprve čeká. Chtěl bych poprosit všechny – pokud můžete, jeďte dnes a v následujících 110 dnech MHD, použijte navigační aplikaci, která vždy najde nejkratší cestu. A v neposlední řadě, pokud máte kancelářskou práci a máte možnost pracovat na home office, tak ji využijte.

Na Barrandovský most je přímo navázaná i hromadná doprava, třeba z Příbramska a dalších částí Středočeského kraje. Jak problematické to bude pro řidiče a cestující, kteří jezdí například po Strakonické ulici?

Na Strakonické je preferenční nový pruh pro autobusy. Asi deset dní bude situace na Strakonické nejhorší, a to proto, že tam dochází ke snížení těsně pod mostem, probíhají tam práce, takže tam je nutné na deset dní mít ještě o jeden pruh méně. A také je uzavřená rampa ze Strakonické, protože ta už je v havarijním stavu.

Ale když pojedete MHD, tak pojedete po novém pruhu, který byl dokončen o dva měsíce dříve, pojedete po preferenčním pruhu, tím pádem s garantovanou dobou dojezdu.

‚Dělají překvapené‘

Jsou objízdné trasy, které mají vést hlavně po pražském okruhu, dostačující?

Je obtížné situaci předvídat, pokud dojde k nehodě, ale objízdné trasy byly naplánovány s využitím počítačového modelování. Velice pečlivě jsme se na to připravovali – je posílená MHD, silnice, které jsou využívány jako oficiální nebo neformální objízdné trasy, byly opraveny.

S městskými částmi to bylo projednáváno už od roku 2020, problém je v tom, že zástupci některých městských částí, třeba právě pod vedením ODS, se tomu nevěnovali dostatečně, na schůzky nechodili a teď dělají překvapené. A jsou to zejména ti, kteří na zastupitelstvu jsou i v magistrátu a dělají z toho zbytečnou politiku.

Jak dlouho mají opravy Barrandovského mostu trvat a jak dohlédnete na to, aby se neúměrně neprodlužovaly?

Opravy potrvají 110 dní tento rok, v následujících letech to bude o něco kratší, protože se nebude řešit rampa, která se řeší teď. Takže tam to bude vždy asi zhruba tři měsíce, snaha bude to dát do letních měsíců.

Co se týče toho, aby se to neprotahovalo, tak tam je vysoká pokuta – za jeden den prodlení tuším pět milionů korun. A také tam je motivační mechanismus: kdyby to náhodou dokončili dříve, tak bychom měli platit my jim. Ale myslím si, že to není pravděpodobné, protože ta oprava je rozsáhlá, musí se natáhnout nová zpevňovací lana.

Poslechněte si celý rozhovor.

Před 11dopoledne Barrandovský most v @PrahaEU pořád sviští, paradoxně od nástupu špičky. Pracovníci a stroje @TSKPraha už v jižní části od rána pracují. Provoz přímo na mostě bez komplikací, pomalejší doprava na obou stranách u nájezdů, jako obvykle @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/GbOu1sTKW1 — Adam Bejšovec (@adambejsovec) May 16, 2022