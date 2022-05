Oprava Barrandovského mostu může rozhodnout komunální volby v Praze, očekává komentátor

Po bezmála čtyřiceti letech, kdy auta poprvé vjela na Barrandovský most (dříve most Antonína Zápotockého), začínají jeho opravy. „Dřív na to asi nebyla odvaha, aby se otevřela jedna z nejdůležitějších pražských tepen,“ říká pro Český rozhlas Plus prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví a exnáměstek pražského primátora pro oblast dopravy Jiří Nouza. Naráží na komplikace spojené s uzavřením jedné z nejdůležitějších dopravních tepen v metropoli. Praha 21:04 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Někdy se ty stavby ale opravit musí,“ podotýká Nouza s tím, že ani stav dalších pražských mostů přes Vltavu není zdaleka ideální.

„To, že se posledních osmi letech nic neodehrálo na skeletu dopravní sítě Prahy – zejména v oblasti významné investice, to považuji za strašnou chybu. Čtyři, respektive osm let se čekalo na zahájení opravy Libeňského mostu a také Hlávkův most je v dezolátním stavu. Takže tohle všechno nás ještě čeká,“ říká Nouza.

Jak hladce vše půjde kolem rekonstrukce zásadní dopravní tepny na jihu Prahy, bude klíčové i pro výsledky nadcházejících komunálních voleb, myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

„Bude to klíčové pro to, jestli se bude moci pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (za hnutí Praha sobě) považovat za úspěšné politiky, kteří svou dopravní koncepci a politickou misi dokáží obhájit. Myslím, že tato oprava bude možná i rozhodující,“ vysvětluje.

A to mimo jiné kvůli politice ODS, připomíná Honzejk. „Jeden koncept stojí na zklidňování dopravy, preference MHD a chodců – to představuje současné vedení Prahy. Na druhé straně je ODS, která se postavila do role obhájce automobilistů,“ říká.

Objízdné trasy jsou problém

Při opravách mostů je třeba mít k dispozici náhradní objízdné trasy, což je v hlavním městě problém, připomíná Jiří Nouza.

Velká potíž je to i v případě oprav mostu barrandovského, jehož součástí je složitá mimoúrovňová křižovatka ne levém břehu Vltavy. „Objízdné trasy, které jsou v okolí, zdaleka nejsou schopny pojmout tolik vozidel a postupně se začnou ucpávat,“ varuje Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní při ČVUT.

„Věřím, že mnoho řidičů přesedne z aut do vozidel městské hromadné dopravy, která bude pravděpodobně tou nejspolehlivější,“ uzavírá.

