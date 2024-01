Oprava budovy filozofické fakulty bude stát asi deset milionů, s financemi pomůže i ministerstvo školství

Při tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikly škody za zhruba deset milionů korun. Po úterní schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) to řekla děkanka fakulty Eva Lehečková. Pro opravy a obnovu akademického života na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde před Vánoci student zastřelil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil, má fakulta několik zdrojů financování. Praha 20:11 23. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při tragédii na FF UK vznikly podle děkanky škody za asi deset milionů korun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to v řádu vyšších milionů, řekněme kolem deseti milionů, ty přímé tvrdé materiální náklady bez začlenění jakýchkoliv úprav z hlediska bezpečnosti,“ řekla Lehečková. Při policejním zásahu na fakultě bylo zničeno bezmála 140 dveří, které jsou nefunkční, aktuálně se podle děkanky opravují.

Škola má podle děkanky několik zdrojů financování, které může na opravy a obnovu akademického života v sídle fakulty využít.

„Jedna linie se řeší s ministerstvem vnitra, kvůli tomu zásahu policie,“ řekla Lehečková. Na část škod se podle ní vážou pojistné události. Ministerstvo školství poskytne fakultě příspěvek až 20 milionů korun na odstranění materiálních škod, které vznikly v souvislosti s tragickou událostí. Finanční podpora by měla být poskytnutá na základě žádosti, kterou FF UK může podat až do 30. června 2024, uvedlo v minulosti ministerstvo.

„Jednáme o nějaké možnosti ty prostředky z ministerstva školství rozšířit na další aktivity, které nám postupně vznikají s návratem ke standardnímu životu,“ řekla Lehečková. Zmínila například zvýšenou potřebu psychosociální pomoci.

Úprava studia

Zároveň se finalizují úpravy studia, které by měly ulevit studentům fakulty. Jedná se o prodloužení maximální doby studia o půl roku, odpuštění poplatků za delší studium či možnost rozložit ročník studia do dvou let.

„Úprava studijního a zkušebního řádu už byla předložena Akademickému senátu Univerzity Karlovy a bude ji projednávat 9. února právě tak, abychom mohli k 19. únoru tuto úpravu mít finalizovanou a registrovanou ministerstvem školství,“ řekla děkanka. Týkat by se měla prodloužení maximální doby studia o půl roku.

Poplatkovou povinnost za delší studium bude upravovat opatření rektorky. „Poplatky za studium se budou odpouštět za bezprostředně následující období, které by studentovi vzniklo, pokud by byl v situaci delšího studia nad standardní dobou,“ řekla děkanka.

Nejčastěji by se mělo jednat o letní semestr. Rozložení ročníku studia do dvou let pak bude upravovat opatření děkanky, všechny úpravy by měly platit od začátku letního semestru.

Letní semestr začne podle harmonogramu akademického roku v pondělí 19. února, začátek semestru může být upravený, výuka by například mohla být distanční. Záležet bude na technickém stavu hlavní budovy.

Přízemí až třetí patro budovy by fakulta podle děkanky měla zvládnout opravit do začátku letního semestru. Čtvrté patro zůstane uzavřené pravděpodobně až do září. V jeho opravách se bude pokračovat i během výuky, podle děkanky by neměly být hlučné.