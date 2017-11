Průmyslový palác ochránila původní střecha z roku 1891. Oprava bude stát méně, než se čekalo

Původní odhady počítaly s částkou několika desítek milionů korun. Oprava Průmyslového paláce ale zřejmě nakonec vyjde jen na několik milionů. Při odklízení trosek totiž dělníci objevili původní střechu z roku 1891, kterou vichřice nepoškodila. Dočká se proto provizorní opravy a bude muset vydržet zhruba pět let až do generální rekonstrukce celého paláce. Praha 10:25 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silný vítr uvolnil kus střechy Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Dělníci při odklízení trosek po vichřici zjistili, že větrem poškozená střecha pochází z padesátých let. Pod ní se pak nachází původní střecha z roku 1891, kterou vichřice nepoškodila.

VIDEO: Vítr trhá střechu Průmyslového paláce v Praze. Škody se počítají v milionech, zrušili dvě výstavy Číst článek

„Připravuje se kompletní oprava Průmyslového paláce, která počítá s tím, že poškozená střecha z padesátých let by se stejně sundavala a opravovala by se ta původní, secesní. Rozhodli jsme se proto, že střechu z roku 1891 vyspravíme, aby vydržela do generální opravy. To jest zhruba pět let,“ řekl serveru iROZHLAS.cz předseda představenstva Výstaviště Praha Pavel Klaška.

Střechu z padesátých let by dělníci ze střední haly měli sundat během příštího týdne. „Pak budeme čekat, až bude pár dní hezky, abychom mohli technicky zajistit starou střechu,“ doplňuje Klaška.

Opravy tak budou stát prozatím méně, než se očekávalo. Původní odhady počítaly s částkou několika desítek milionů korun. „První odhady pojišťovny se pohybovaly kolem 40 až 50 milionů korun. Bude to ale řádově méně. Zatím to ještě dopočítáváme, částka by se měla pohybovat v jednotkách milionů korun, zhruba do deseti milionů,“ upřesňuje Klaška.

Peníze ale nezaplatí daňoví poplatníci, nýbrž pojišťovna. „Peníze půjdou z pojistky hlavního města Prahy, protože Průmyslový palác je pojištěn,“ uvedl Klaška.

Levé a pravé křídlo se otevře už příští víkend

Střechu Průmyslového paláce poškodila na konci října vichřice, která se prohnala Českem.

Silný vítr uvolnil kus střechy Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

„Střední hala Průmyslového paláce má poškozenou střechu. Na části byla stržena jen plechová krytina, na části jsou ale poškozené i dřevěné krovy,“ popsal po server iROZHLAS.cz před časem Klaška.

Vítr kromě střechy budovy poškodil také montovanou halu na místě vyhořelého levého křídla. Dělníci nyní podle něj dokončují odstraňování trosek po vichřici. Příští víkend už by se ale návštěvníkům veletrhu CzechBus mělo otevřít levé a pravé křídlo Průmyslového paláce. Střední hala ale zůstane ještě několik týdnů zavřená.

Areál holešovického Výstaviště je už od minulého týdne pro veřejnost otevřen. Přístupné jsou tak atrakce Vodní svět, Plavecký bazén, Lapidárium, restaurace Pražan, Malá sportovní hala i Goja Music Hall.

Dělníci už opravují střechu Průmyslového paláce v pražských Holešovicích. Poničil ji nedávný silný vítr. pic.twitter.com/BakuQSUNhW — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 7. listopadu 2017

Povodeň i požár

Areál u Stromovky vznikl v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Poškodila ho povodeň v roce 2002 a poté 16. října 2008 zachvátil Průmyslový palác mohutný požár. Shořelo celé levé křídlo historické budovy, které později nahradila právě montovaná hala.

Montovaná hala místo původního levého křídla Průmyslového paláce | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Magistrát se po požáru musel soudit o pojistku s tehdejším nájemcem areálu, firmou Incheba, která si částku od pojišťoven nárokovala.

Dohadoval se také s pojišťovnami o výši částky. Praha ale nakonec získala zhruba 280 milionů, které může využít na opravu památky.

Hlavní město chce levé křídlo už dlouhou dobu postavit znovu. V současné době připravuje firma VPÚ Deco projektovou dokumentaci, kterou vypracovává za 37,9 milionu korun bez DPH. „Projektová dokumentace by měla být hotová koncem příštího roku,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Klaška.

O stejném termínu hovoří také mluvčí magistrátu Vít Hofman. Výsledná cena dostavby repliky levého křídla zatím podle něj není známa. „Bez finální projektové dokumentace není možné stanovit odhad výsledné ceny,“ podotkl Hofman.

Replika vyhořelého křídla by podle různých odhadů mohla stát od 700 milionů do 1,5 miliardy korun. Až bude Praha dokumenty mít, vypíše na jejich základě tendr na dodavatele stavby.

Fotogalerie (8)