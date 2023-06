Dámy v prvorepublikových šatech, tajemník Opavy v převleku za spoluzakladatele. Začala oprava Bredy

Rekonstrukce bývalého opavského obchodního domu Breda oficiálně začala. Ještě předtím ale tajemník města Tomáš Elis převlečený za spoluzakladatele Davida Weinsteina předal oficiálně klíč od obchodního domu městu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V opavské Bredě natáčela reportáž Klára Křižáková

„Je klenotem proto, že je jedinou stavbou svého druhu v rámci celé České republiky. A výjimečný je na ní ten zcela výjimečný styl, který byl přelomový v tom roce 1928, kdy vznikla. Když řeknete Breda, každý v Opavě ví. Je to symbol, a proto nám na tom tak záleží,“ říká Elis.

Radnice vymění na budově všech 170 oken a opraví fasádu. „Součástí této rekonstrukce jsou také vyklízecí práce. Všechny prostory budou tedy vyčištěny a bude zde vestavěn pracovní výtah právě pro tuto rekonstrukci,“ popisuje primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Oprava bude trvat zhruba rok. „Do toho roku bychom měli mít hotovou architektonickou soutěž, která řeší nejen samotnou architekturu, ale také funkčnost, naplněnost a ekonomickou schopnost provozu této budovy,“ očekává Navrátil.

Obchodní dům Breda | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Zároveň radnice postupně vyhodnocuje, jak by mohla budovu po rekonstrukci využít – ve hře jsou třeba byty, knihovna s kavárnou, společenské centrum nebo studentské koleje.

Pro zhotovitelskou firmu je oprava opavské srdeční záležitosti velkou výzvou.

„Je to úplně jiná stavařina. Dostanete se do mnoha konstrukcí, které jinde nevidíte. A průběžně vyhodnocujete, jak to stavebně upravit tak, aby to vyhovovalo i současným předpisům,“ vysvětluje předseda představenstva Milan Hudeček.

Jak bude vypadat generální rekonstrukce, bude město vědět až za rok. Už teď ale radnice odhaduje náklady na stovky milionů korun.