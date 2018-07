Nejsme jediní, kdo v létě opravuje komunikace v Praze. Koordinuje to magistrát, říká ředitel TSK

Kvůli mnoha uzavírkám v pondělí v Praze zkolabovala doprava. V úterý a ve středu sice už situace byla klidnější, pražská Technická správa komunikací ale přesto chce stavební firmy přesvědčit, aby aspoň část oprav dokončily dřív, než plánovaly. Situaci pro Radiožurnál popisuje generální ředitel správy komunikací, Petr Smolka. Rozhovor Praha 11:25 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Praha je rozkopaná na mnoha místech, těch uzavírek je ke stovce. Nemohlo se stát, že jste to s těmi letními opravami a uzavírkami přehnali? Že je jich víc, než město unese?

My jako Technická správa komunikací hlavního města Prahy máme na starosti technický stav těchto komunikací a jsme ve složité situaci. Když neopravujeme, tak se na nás snáší kritika za to, v jakém stavu komunikace jsou, a na druhé straně když začneme opravovat, tak jsme kritizováni za dopravní komplikace. My samozřejmě plánujeme opravy zásadních komunikací na letní měsíce. Už z toho důvodu, že to po nás vyžaduje majitel komunikací, což je hlavní město Praha, ale hlavně z druhého důvodu, a to je ten, že je statisticky dokázáno, že v letních měsících a o prázdninách je v Praze menší provoz. Tentokrát se opravdu sešlo několik velkých páteřních komunikací na opravu. To je ulice Dobříšská, Jiráskův most, což je opravdu pražská páteřní komunikace, a mimo jiné magistrála v úseku Wilsonova u Bulharu.

Nešlo to zkoordinovat lépe?

Snažíme se to koordinovat, koordinuje to hlavní město Praha, ale musíte počítat s tím, že nejsme jediní, kteří opravují komunikace nebo svoje sítě v Praze, je tu ještě Dopravní podnik hlavního města.

A kam jde odpovědnost za koordinaci? Kdo za to může?

Koordinuje to hlavní město Praha a jejich odbor.

Vy jste oznámil, že chcete se stavebními firmami jednat o navýšení počtu dělníků, aby některé opravy běžely rychleji. Už se to někde podařilo? Nastoupí na některé ze staveb víc dělníků?

Ano, v ulici Dobříšská ve směru do centra se nám podařilo zprovoznit dva pruhy, místo jednoho. Byli jsme domluveni s dodavatelem, což byla společnost Eurovia. Nasadila tam pracovníky už od 4 od rána a pracovali až do pozdních hodin do večera. Podařilo se nám tento úsek otevřít ve dvou pruzích. A plánujeme, že na úseku z centra, bychom zahájili opravu o víkendu a měla by trvat tři dny.

Některé stavební firmy Radiožurnálu potvrdily, že nemají v úmyslu přidávat další pracovníky. Je to případ Strabagu. Myslíte, že se vám podaří jejich postoj ještě zvrátit?

Se Strabagem jednáme. Jedna věc jsou technologické lhůty a technologické procesy - ohledně dilatací a tvrdnutí betonu a jiných konstrukčních prvků. Musíme dodržovat taky hlukové limity, které jsou jasně dány hygienickými normami.

Jak se vyvíjí jednání v případě Jiráskova mostu, kde je kromě samotného mostu omezený provoz i v několika ulicích v okolí?

Je to problém, my to vnímáme. Počítáme s tím, že v dnešních (čtvrtek) večerních hodinách by se nám mělo podařit zprovoznit křižovatku Preslova - V botanice. A mělo by dojít k tomu, že bychom část dopravy urychlili a vozidla by rychleji opouštěla část Jiráskova mostu.

Kromě těch aktuálních uzavírek jsou přes léto v plánu ještě další. Neuvažujete o tom, že byste ten plán ještě nějak upravili, aby se situace z tohoto týdne třeba neopakovala?

Ten plán se upravuje. Dohadujeme se s magistrátem, abychom co nejméně omezili řidiče, kteří Prahou pojíždějí a obyvatele Prahy.

A podaří se to?

Věřím, že ano.