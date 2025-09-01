Opravená škola v Malšově Lhotě zatím neotevře. Nástup blokuje spor o platnosti stavebního povolení
Děti ze Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové školní rok 1. září ve svých třídách nezahájí. Zhruba 130 dětí bude muset dojíždět do škol v Mandysově a Štefánikově ulici. Město kvůli sporu se spolumajitelem sousední nemovitosti nestihne do konce srpna zkolaudovat školu po její téměř rok trvající rekonstrukci. Kdy by mohlo město kolaudaci na již hotovou stavbu získat, nedokáže radnice odhadnout.
Všech zhruba 90 dětí ze základní školy, kterou tvoří první stupeň, bude jezdit do ZŠ Mandysova. Přibližně 40 dětí ze dvou tříd mateřské školy bude navštěvovat ZŠ Štefánikova. Děti bude vozit zvláštní autobus.
„V 07.10 pojede už z Bělče autobus s pedagogickým doprovodem přes několik vybraných zastávek. Po škole bude autobus opět jezdit s dětmi a pedagogickým dozorem zpět. Do pozdějších odpoledních hodin je navíc už přímo v Malšově Lhotě zajištěna školní družina,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
V minulém školním roce děti z Malšovy Lhoty jezdily do náhradních prostor ve školní budově v ulici V Lipkách. V Lipkách však dál zůstat nemohou, protože v budově bude radnice na podzim vyměňovat okna.
Důvod sporu
Spor, který odsunul otevření školy, začal letos v únoru. Spolumajitel sousedního pozemku tvrdí, že město školu opravuje bez řádného stavebního povolení. Radnice to ale odmítá a říká, že povolení má platné už déle než tři roky.
Celou věc proto řeší úřady - od stavebního úřadu v Hradci Králové se spis přes kraj dostal až na Ministerstvo pro místní rozvoj. „Město nemůže zahájit kolaudační řízení, jelikož nemá k dispozici spis, který je stále na ministerstvu,“ vysvětluje Rohlíčková zdržení.
Podle vedení města by se děti mohly vrátit do opravené školy nejdříve na konci listopadu. Ministerstvo má podle primátorky Pavlíny Springerové z Hradeckého demokratického klubu do konce srpna rozhodnout, jestli je krajský úřad podjatý, a případně vše předat k vyřešení jinam, což by znamenalo další průtahy.
Přestože je proti městu podaná správní žaloba, sama o sobě kolaudaci neblokuje, ukázalo zjištění Českého rozhlasu Hradec Králové. Překážka je čistě administrativní.
„Město se se zástupcem spoluvlastníka vedlejší nemovitosti snaží komunikovat, opakovaně jej vyzvalo k osobnímu jednání i jej pozvalo na jednání komise místní samosprávy. Bohužel zatím bez úspěchu,“ uvedla mluvčí ke sporu.
Mediální zástupce souseda školy Jaroslav Novotný v nedávném prohlášení uvedl, že přestavba neřeší odpovídající dopravní napojení školského areálu, dostatek parkovacích stání, nový chodník a bezpečný přístup ke škole.
Reakce obyvatel
Řada rodičů či prarodičů při setkání, které proběhlo 20. srpna, vyjádřila nespokojenost, protože další měsíce provizoria znamenají komplikace nejen pro samotné děti, ale i pro celé rodiny.
Nejčastěji se ptali na to, kdy se děti opravdu vrátí do své školy a jestli už je termín konečný. Primátorka i investiční náměstek Lukáš Řádek z TOP 09 znovu zopakovali, že oprava samotné budovy běží podle plánu, problém je jen v právním sporu se sousedem.
Jasný slib, že se škola otevře už v listopadu, však zatím lidem dát nemohli. Spolumajitel pozemku, který město žaluje, byl na setkání pozvaný, ale nepřišel.
Hradec Králové zřizuje 21 mateřských a 17 základních škol, z nichž deset funguje společně.