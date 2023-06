‚Méně o jednu velkou investici nebo dva mosty.‘ Kraje přijdou kvůli úsporám o miliardy na opravy silnic

Krajské samosprávy nejspíš přijdou kvůli vládním úsporám o část státních dotací na rekonstrukce silnic. Místo současných šesti miliard korun by si měly rozdělit jen čtyři miliardy. Například Olomoucký kraj by se musel vypořádat s poklesem příjmů o 120 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by to znamenalo citelný dopad do plánu oprav. Olomouc 15:33 7. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okřešice - výmoly | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

„Místy ani není asfalt, stav té komunikace je velice špatný. Někde jsou výtluky až 15 centimetrů,“ ukazuje Jiří Tichý, nezávislý starosta Ludmírova na Konicku, jak vypadá silnice vedoucí z Ponikve směrem do Ladína.

Kraje kvůli vládnímu úspornému balíčku nejspíš přijdou o desítky milionů korun na opravy silnic

„Je to díra na díře, auta kličkují, nemůžou se vyhnout do protisměru, objíždějí to. Je to nebezpečné. Prostě potřebujeme nový povrch,“ dodává Tichý.

Cesta je podle něj vytížená, denně po ní projede 35 autobusových spojů. Zničenou silnici mají také nedaleko v Ochozi. Opravit by potřebovali zhruba 400 metrů krajské silnice třetí třídy.

„K opravám dochází, ale je to v podstatě jen lepení děr. Na druhou stranu, když zhodnotím stav silnice druhé třídy směrem z Konice na okresní město Prostějov, tak mám obavu, že kdyby se měla napřed opravit tato silnice, tak na ty naše trojky nemůže nikdy ani dojít,“ popisuje lidovecký starosta Martin Bílý.

Podle Michala Obrusníka, starosty Konice a krajského radního za Starosty a nezávislé, se snaží vedení obcí na Konicku dostat silnice alespoň do krajského plánu oprav.

Velkou komplikací ale může být snížení financí na opravy cest, se kterým počítá vládní úsporný balíček.

‚Peněz nebude nikdy dost‘

Kraje by si místo současných šesti rozdělily jen čtyři miliardy. Pro olomoucké hejtmanství by to byl propad zhruba 120 milionů korun.

„O 120 milionů méně znamená o jednu opravdu velkou investiční akci méně. Pokud bychom se bavili o těch drobných akcích, tak to může být 10 různých propustků nebo dva větší mosty. Pokud bychom se bavili o 100 milionech, tak to možná jsou tři vozovky a čtyři mostní objekty,“ shrnuje náměstek hejtmana Michal Zácha (ODS).

Podle Záchy by šlo o citelný zásah do plánování oprav. Zároveň podle něj ani současná výše dotace nestačí.

„Potřebujeme zhruba 25 miliard na to, abychom dali do pořádku dopravní infrastrukturu Olomouckého kraje. Peněz nebude pravděpodobně nikdy dost a myslím si, že je to napříč republikou časovaná bomba,“ dodal s tím, že kraj zkouší finance získat například i z evropských fondů.