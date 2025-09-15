Opravy třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi jsou pro letošek hotové. Pokračovat se bude zase na jaře
Řidiči v Mladé Boleslavi mohou po opravách využívat asi pětisetmetrový úsek na třídě Václava Klementa, který se nachází mezi nákupním centrem a osmou branou podniku Škoda Auto. Dělníci tam dokončili letošní etapu rekonstrukce silnice. Auta i vozy hromadné dopravy tak už jezdí skoro bez omezení. Z policejní kontroly také vyplynulo, že nová část páteřní ulice ve městě je v pořádku. Další práce jsou naplánované na jaro.
Silničáři opravili úsek třídy Václava Klementa od obchodního centra Bondy až po osmou bránu podniku Škoda Auto. Je tu nový asfalt i obrubníky a záhony jsou připravené na zasetí rostlin, keřů a stromů. Opravená část je dlouhá asi 500 metrů a firmy na ní začaly pracovat před několika měsíci.
00:00 / 00:00
Letošní fáze oprav mladoboleslavské třídy Václava Klementa je u konce. Projekt má být hotov v roce 2027
Nově se tedy dá projet z centra města, podél obchodního centra až po osmou bránu automobilky. Řidiči se tak bez omezení dostanou do jejího areálu. Místem také bez omezení projíždí autobusy městské hromadné dopravy.
Robot pomaloval školu. Čtyři obrazy navržené umělou inteligencí zdobí fasádu mladoboleslavské základky
Číst článek
Dělníci teď pokračují v pracích na dalším asi 400metrovém úseku mezi osmou bránou automobilky a Kampusem Laurin a Klement, novým centrem Škody Auto. Poté bude následovat zimní přestávka a na jaře se stavební firmy opět pustí do práce na poslední části ulice. Jedná se o sekci od Kampusu ke kruhovému objezdu směrem na Kosmonosy.
Po opravě bude mít asi 1,5 kilometru dlouhá komunikace v některých částech až šest pruhů. Nové budou také zálivy pro autobusy.
Rekonstrukce je společnou zakázkou Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, města a společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Úsek opraví sdružení dvou firem za 227 milionů korun. Konec rekonstrukce je naplánovaný na jaro roku 2027.