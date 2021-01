Ubyde peněz na opravy vedlejších silnic. Některé kraje jen dokončí rekonstrukce, s novými nezačnou

Krajům zřejmě v novém roce nezbydou peníze na některé opravy vedlejších silnic. Kvůli snižování daní a nižším příjmům tak budou muset rozhodnout, u kterých silnic druhých a třetích tříd už nemůžou opravy odkládat, a kde bude ještě možné další rok počkat. Někde tak dokončí jen rekonstrukce, se kterými už dělníci začali. Praha 6:00 2. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silnice druhé třídy číslo 259 na Českolipsku | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Kraje stihly do konce roku dodělat skoro všechny naplánované rekonstrukce vedlejších silnic, a to navzdory vládním opatřením. Některé stavební firmy sice řešily třeba nedostatek dělníků, ani to ale většinou zpoždění nezpůsobovalo. „U několika akcí se prodlužovaly smluvní termíny dokončení díla. Zejména proto, že měly firmy nakažené pracovníky, případně některé osoby v karanténě,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

V novém roce se ale situace nejspíš změní. Na část oprav totiž nebudu mít krajské úřady dost peněz, a to kvůli snížení daně z příjmů nebo ekonomickému poklesu. Méně peněz mezi jednotlivé regiony rozdělí také Státní fond dopravní infrastruktury. V roce 2020 jim poslal v součtu přes šest miliard, v roce 2021 to bude o třetinu méně.

„S kraji je dohoda na tom, že na rekonstrukci svých silnic, které si kraje při svém vzniku dobrovolně převzaly, dostanou od státu mimořádně čtyři miliardy korun. V tuto chvíli nemůžeme přesně říci, kdy kraje tuto částku obdrží,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Výrazné omezení oprav vedlejších silnic kvůli poklesu příjmů plánuje například Jihomoravský kraj. „V návrhu rozpočtu je v tuto chvíli na opravy druhých a třetích tříd navržena nula. Proto nyní počítáme pouze s pokračováním či se zahajováním staveb spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie,“ říká mluvčí Monika Brindzáková.

V Plzeňském nebo Pardubickém kraji chtějí v novém roce jen dokončit opravy, které už začali, s dalšími začínat nechtějí.

Na Královéhradecku pak počítají s tím, že se rozpočet na opravy silnic druhých a třetích tříd sníží oproti minulým letům asi o čtvrtin. „Královéhradecký kraj plánuje uskutečnit stavby v hodnotě cca 800-900 milionů korun, což je o proti předcházejícímu období méně. Za poslední čtyři roky se na rekonstrukce silnic a mostů vynaložilo více jak 1,1 miliardy korun ročně,“ uvedl krajský radní pro dopravu a majetek Václav Řehoř z ODS:

A třeba v Karlovarském a Ústeckém kraji nebo na Vysočině o plánu rekonstrukcí silnic teprve rozhodnou. Na jihu Čech nebo ve Zlínském kraji zatím předpokládají, že na opravy budou moct dát přibližně stejnou částku jako v uplynulém roce.