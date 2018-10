Co s opuštěnými auty? V Praze může jít o tisíc vraků, radnicím chybí opora v zákoně při jejich likvidaci

Vypuštěná kola, zrezivělá karoserie, chybějící nárazníky, rozbitá okna. I taková auta je možné potkat v ulicích měst. Kvůli legislativě mají radnice omezené pravomoci, jak se s nimi vypořádat – tato auta často nesplňují definici vraku. Opoziční TOP 09 předložila návrh na novelu zákona o pozemních komunikacích, kterou má ve středu projednávat vláda. iROZHLAS.cz oslovil pražské radnice, aby zjistil, jakým způsobem tento problém řeší. Praha 6:00 31. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Někteří obyvatelé Prahy podávají podněty na radnice, zejména tam, kde je problém s parkovacími místy. Z odpovědí se může lidem někdy zdát, že městské části problém nedokážou řešit. Například ve facebookové skupině Střížkováci (čtvrť spadající pod Prahu 8 a Prahu 9) 25. října uživatel Radek Pernica sdílel svůj případ nahlášení auta stojícího bez poznávací značky téměř čtyři roky na stejném místě v ulici Bílinská.

Odpověď úřadu byla negativní, kontrola neshledala vozidlo vrakem. „Takže auta bez registrační značky tu budou stát na věky,“ okomentoval to pan Pernica.

Víte o opuštěných autech ve svém okolí?

Právě zde je kámen úrazu. Jak vysvětluje pro server iROZHLAS.cz mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas, vrak se neposuzuje na základě doby, ale stavu. „Pojem tzv. vraku je legislativně vymezen velmi obecně, takže každé zdánlivě opuštěné auto nemusí být opuštěné skutečně a nemusí to být autovrak podle zákona,“ říká.

Za vrak se považuje, podle zákona o pozemních komunikací (č. 13/1997 Sb.), takové vozidlo, které má poškozené podstatné části „mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. V praxi tak jde zejména o motor nebo konstrukci vozidla, upozorňuje mluvčí Prahy 8 Marcela Konrádová. „Vrakem tak nejsou vozidla s propadlou státní technickou kontrolou, chybějící registrační značkou, poškozenými pneumatikami, chybějícím sklem v okně a podobně,“ uvádí.

Problém je v legislativě

Kvůli nastavení zákona tak nemají radnice mnoho možností, jak několik let odstavená auta z ulic dostat. „Je to přitom mnohdy absurdní, když po několik dlouhých měsíců až let blokuje parkovací místo auto, u kterého nejsme schopni zjistit ani majitele,“ uvádí mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Příspěvek Radka Pernicy ve skupině Střížkováci | Foto: Radek Pernica | Zdroj: Facebook Střížkováci

Praha 3, 4, 7 a 10 také vidí problém v legislativě. „Nemáme problém zaplatit likvidaci vraku. Přibude parkovací místo, nám to finančně nevadí. To není problém, problém je v legislativě,“ říká mluvčí Prahy 10 Vít Novák, podle kterého by v případě dobře napsaného zákona mohly z ulic Prahy 10 zmizet až tři čtvrtiny opuštěných aut.

Počty opuštěných aut a potenciálních vraků se liší v každé jednotlivé části. Například Praha 3 na dotaz redakce uvedla, že řeší zhruba jedno auto měsíčně, Praha 2 zase jednotky ročně. Praha 7 za rok 2017 odstranila sedm vraků, v současnosti řeší šest.

Jiné městské čtvrti se ale potýkají s většími počty. Praha 4 odstraní asi 70 vraků ročně. Podle Prahy 9 počet nahlášených vraků narůstá – zatímco v roce 2017 jich bylo 27, v letošním roce již 35. Praha 10 dokonce eviduje momentálně sto až dvě stě vozidel, které by mohly být odstraněny. Všechna čísla jsou ovšem neúplná, protože sestávají buď pouze z odstraněných vraků, či nahlášených vozidel.

Novela zákona

Hlavní iniciátorka novely Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) odhaduje počet takových aut v Praze na více než tisíc. „Problém se týká celé řady českých obcí a měst, je dlouhodobě přehlížený ministerstvem dopravy,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Novelu bude s největší pravděpodobností projednávat ve středu vláda. Její hlavní těžiště má spočívat v tom, že by se zákon vztahoval i na auta, která mají déle než tři měsíce propadlou technickou kontrolu. Pokud by majitel do dvou měsíců vozidlo neodstranil, vlastník komunikace by ho přemístil na náklady majitele na určené parkoviště. Zde by běžela lhůta šesti měsíců. Pokud by si ani tehdy majitel pro vozidlo nepřišel, bylo by zlikvidováno.

Resort dopravy k novele uvedl několik věcných připomínek a doporučil vládě nepodpořit tuto změnu zákona. „Ministerstvo dopravy se touto problematikou intenzivně zabývá a v tuto chvíli finalizuje přípravu právní úpravy, která ji bude řešit komplexně a vhodnějším způsobem než předložený poslanecký návrh,“ uvedl ve vyjádření a doporučil vládě nesouhlasné stanovisko.