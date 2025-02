Orbán i Fico se obracejí do Washingtonu. Trump otevřel Patriotům pro Evropu prostor, těší Vondráčka

Jak by vypadala zahraniční politika České republiky, kdyby o ní rozhodovalo opoziční hnutí ANO? „Krásné je, že vznikl cordon sanitaire. Chtěli nás zastavět v nějakém prostoru a teď se spíš za zdí schovávají sami. A my máme díky Spojeným státům americkým větší prostor,“ hodnotí pro Radiožurnál místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček setkání Patriotů pro Evropu, které hnutí spoluzakládalo. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Brusel 17:37 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Vondráček na celostátním sněmu ANO | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle některých komentářů se Maďarsko a Slovensko odpoutává od EU a sází na úspěch Ruska a Putina. To si nemyslíte?

Nemyslím. Já si myslím, že Maďarsko a Slovensko posílily svoji nezávislou suverénní politiku, ale jejich zrak je obrácen do Washingtonu. Myslím si, že tuto transatlantickou vazbu posilují a Viktor Orbán je skutečně hlasem Donalda Trumpa v Evropě. Robert Fico, jestli jste zaregistrovali, včera (v úterý) oslovil Elona Muska otevřeným dopisem.

Může to být přínosem i pro ČR, protože Donald Trump samozřejmě ví, kde Česká republika leží, ví, kde je Zlín. My jako střední Evropa bychom teď měli přepnout na vyšší rychlostní stupeň, co se týče vztahů se Spojenými státy. Může to pro nás být opravdu přínos.

Co myslíte výrazem „faktor Trump“, jak jste o tom mluvil v rozhovoru pro Právo?

Stovky drobností, kterých si všimnete, když čtete denní tisk. Začalo to úplně nenápadně. Sotva byl zvolen, tak se změnila rétorika a vyjadřování o konfliktu na Ukrajině. Viz třeba první rozhovor pana Pojara z Úřadu vlády, že už si umí představit nějaký režim okupovaných území. A tak to pomaličku šlo časem.

Rétoriku změnil a mění i Volodymyr Zelenskyj, rétoriku mění i představitelé EU. Zkrátka už jen nástupem Donalda Trumpa, toho, co on představuje, znamená, že se změnil přístup. Takže faktor Trump – ne že by se to někdy přetavilo přímo v konkrétní ujednání, ale mindset, myšlenkové nastavení se postupně mění a já doufám, že k dobrému.

Zelená dohoda?

Jak hodnotíte projev Andreje Babiše na setkání Patriotů pro Evropu v Madridu, ve kterém mimo jiné řekl, že EU ničí evropský průmysl, vede členské země k hospodářskému kolapsu a zároveň kašle na lidi?

Bylo to krásné setkání Patriotů v Madridu. Projev se mi líbil, líbily se mi i jiné projevy. On přímo navazoval na projev pana Babiše ze Skotska z listopadu 2021, jestli se nepletu.

Přiznám se, že ten jsem nezaznamenal.

To byl ještě premiér. To znamená, že říká už několik let to samé.

Zkrátka Brusel s tím, jak konkrétně se zrealizovala kdysi tak ušlechtilá myšlenka, že zredukujeme produkci nebo emise, se úplně zvrhla do Fit for 55 a do timmermansovského běsnění, které, jak jsme se dozvěděli, ale bylo vydatně finančně podporováno a krmeno našimi penězi. To je něco tak absurdního, že bych nevěřil, že toto se stane.

A není to konec. Včera jsem četl další články, že šly americké peníze do velkých mediálních domů, že Politico bylo velkým příjemcem finančních prostředků...

Abychom se vrátili k tomu projevu, překvapilo vás, že ho bohatě citují ruská a běloruská média?

Nejsme odpovědni za ruskou propagandu. Nenechme si Ruskem deformovat náš právní stát. Nenechme si Ruskem deformovat naši politickou scénu.

Andrej Babiš řekl, že ho to nezajímá. Není to chyba, že ho to nezajímá?

Ne, to vás nemůže ani nesmí zajímat. Jak ruská scéna s velkou chutí použila třeba Pavla Novotného. On tam snad byl i v nějakém pořadu.

Rozumím tomu, co jste k tomu řekl. Kromě jiného v tom projevu Andrej Babiš řekl, že Green Deal je mrtvý, že existuje jediná cesta vpřed, zrušit Green Deal. S tím se ztotožňujete?

Já bych to přirovnal k tomu, když jsem rekonstruoval dům. Postavíte příčku, dáte na to obklady, zjistíte, že to fakt nejde a musíte to zbourat. A řemeslník to udělá znova. V takové situaci jsme s Green Dealem.

Tak si vysvětlujete, že Zelenou dohodu Babiš sám podepsal a ještě v roce 2022 tvrdil, že nezúčastnit se Green Dealu v podstatě znamená nebýt v EU?

Když zůstanu v tom příměru, pan Babiš souhlasil s rekonstrukcí a chtěl to mít nově udělané, ale ne s tak zprasenou, s prominutím, příčkou a škaredými obklady. To znamená, že souhlasil s nějakým rámcem.

Není problém s Pařížskou dohodou, která je něco úplně jiného. Nebylo to o tom, že je zásadní problém snížení emisí oproti roku 1990, ale to, co z toho vzniklo a především jaké dopady to mělo mít na Evropu a že se tady otevřeně začalo mluvit o energetické chudobě.

Tak my se napřed přivedeme do energetické chudoby a pak budeme dávat, budeme přerozdělovat prostředky? Ne my – opravdu Komise. Napřed nás přivedou do energetické chudoby a pak budou přerozdělovat prostředky.

Takže Green Deal musí skončit, podle vás.

Špatně se to uchopilo. Nejde to spravit.

Vy jste víkendové vystoupení Andreje Babiše v Madridu, respektive konferenci samotnou, označil za krásné setkání. Byl tam Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders a další protisystémoví politici a političky. To byl tedy obraz zahraniční politiky, jak by ji vedlo hnutí ANO?

To byli Patrioti. Hnutí ANO se v případě volebního úspěchu bude snažit hlavně o to mít politiku pragmatickou, pořádně rozkročenou, abychom nebyli jako kůl v plotě. Já jsem o tom mluvil na začátku.

Samozřejmě, z dobrých vztahů s republikány, které teď Patrioti mají, se dá mnohé získat i pro celou ČR. Ale ta politika bude širší. Zahraniční politika nebude o spojencích jenom z tohoto uskupení.

Krásné ale je, že vznikl cordon sanitaire, vypadá to, že nás chtěli zastavět v nějakém prostoru a spíš se teď za tou zdí schovávají sami. A my máme větší prostor díky Spojeným státům americkým. Člověk se neubrání určitým pozitivním pocitům, že to dobře dopadlo.

Proč by Radek Vondráček spolupracoval raději se sousedními státy než s Dánskem a s Pobaltím? A věří, že se na Slovensku chystal státní převrat, jak tvrdí Robert Fico? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.