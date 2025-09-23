Ordinace plné vakcín a pacienti i lékaři motivovaní očkovat, přibližuje novou strategii Chlíbek
Ministerstvo zdravotnictví představilo novou národní očkovací strategii. Reaguje tak na šíření nových infekčních onemocnění, klesající podíl očkovaných a návrat potlačených chorob. „Strategie se bude muset zaměřit na otázku distribuce vakcín do jednotlivých ordinací v regionech,“ říká pro Český rozhlas Plus předseda České vakcinologické společnosti a děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Roman Chlíbek.
Návrh ministerstva počítá třeba s pravidelným hodnocením imunity v populaci. Co nová strategie udělá s tím, že proočkovanost vůči některým nemocem se zhoršuje?
Zvýšení proočkovanosti je jeden ze čtyř hlavních cílů strategie. Nejdůležitější asi je, že byly stanoveny indikátory, jaké proočkovanosti je potřeba dosáhnout u vybraných infekcí, kde s tím máme problémy.
Jaké změny přinese národní očkovací strategie? Poslechněte si rozhovor s předsedou České vakcinologické společnosti, děkanem Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, profesorem Romanem Chlíbkem
Samozřejmě se musí doplnit i další věci, které jsou ve strategii popsány. Nejenom zvýšit dostupnost očkovacích látek a očkování i v odlehlých regionech.
Ale zejména je to otázka očkovací gramotnosti, propagace očkování a jednotné komunikační informovanosti o výhodách očkování. A to ruku v ruce se sledováním bezpečnosti očkování a předkládání dat, že očkování je skutečně přínosné a bezpečné.
S tím vším podle vás nová strategie počítá dostatečně? Dá se čekat v řádu let zlepšení?
Je to samozřejmě strategie, jejímž cílem by mělo být zlepšení, ale i tak má strategie realistické cíle. Nemůžeme si představit, že třeba proočkovanost proti chřipce, která se v tuto chvíli pohybuje kolem sedmi osmi procent, se dostane na 70 procent. To určitě ne.
Jsou tam stanoveny reálnější cíle. Ale pokud budou komplexně dodrženy věci, které jsou tam navrženy, tak je to možnost.
Největší neznámá je ovšem přístup lidí k prevenci, k zájmu o očkování. Můžete mít tisíc strategií, ale pokud se nezacílí na lidi, pro které je určená, a ti lidé nepochopí význam prevence, pak se to nemusí podařit.
Ohrožené skupiny
Už dřív jste řekl, že jedním z hlavních cílů nové očkovací strategie je, aby se zdvojnásobil podíl seniorů očkovaných proti vámi zmíněné chřipce. Jak se toho konkrétně dosáhne?
Dá se toho dosáhnout jednak tím, že se bude neustále ukazovat na evropských a českých datech, jaké jsou komplikace, rizika a závažné průběhy. Ukazovat zranitelným, že je to podložené skutečnými čísly a fakty. Aby viděli, jak je vysoké riziko, že budou mít komplikovanou chřipku.
Druhý způsob, čím se toho dá docílit, je, když to zjednoduším, aby každý praktik měl vždycky plnou lednici očkovacích látek a kdykoliv senior přijde a projeví zájem o očkování, aby to dostal.
Protože tohle úhrada nevyřeší. Senioři už vakcinaci mají hrazenou, je to bezplatné.
Jde jenom o to je přesvědčit, že součástí zdravého stárnutí je i pečovat o sebe. I když mi je 70 nebo 80 let, tak to vůbec neznamená, že končím s prevencí a s očkováním. Ba naopak že musím přidat.
Jaký bude postup v případě proočkování dětí povinnými vakcínami? Dlouhodobě vyzýváte rodiče, aby očkování neodkládali, přestože se tak u části rodičů děje.
Určitě je dobré se zaměřit zejména na spalničky, kde klesla proočkovanost v souvislosti s covidem a s pandemií. A je potřeba se dostat přes devadesátiprocentní proočkovanost spalniček, jinak se budou daleko častěji než dnes.
Dá se toho samozřejmě dosáhnout tím ukazováním a vysvětlováním. Když se dítě narodí, má nezralý imunitní systém. Očkování mu pomáhá to překlenout do doby, kdy jeho imunitní systém bude plně zdravý. To je třeba ve čtyřech pěti letech.
Jakékoliv odkládání je pominutí nejrizikovější periody dětského věku. Za mě je potřeba to srozumitelně vysvětlovat a ukazovat na datech, aby lidé pochopili, že tohle se dělá pro děti.
Motivace lékařů
Co se na základě nové očkovací strategie bude dělat s tím, že v proočkovanosti jsou mezi některými regiony dost výrazné rozdíly?
Tam se samozřejmě budeme muset jednak zaměřit na otázku distribuce vakcín do jednotlivých ordinací v regionech, to znamená na motivaci a zájem lékařů.
Je potřeba si nenalhávat, a my to víme, že existují lékaři, kteří se úplně nechtějí zabývat očkováním a řeší jinou léčbu, jiné nemoci. Očkování mají spíš na okraji primární péče.
Je to o tom, aby i odborné společnosti a zdravotní pojišťovny motivovaly lékaře v regionech, kde se málo očkuje, aby se více snažili. Je to o tom zaměřit se samozřejmě i na pacienty. A podívat se, jak je to se zásobováním, dostupností, ve spolupráci s distribučními společnostmi.
Vy jste se opakovaně v našem rozhovoru se vyjádřil v tom smyslu, že je potřeba lépe a intenzivněji informovat českou veřejnost o přínosech a o důležitosti očkování. Kromě vakcín se ale tak či onak šíří v českém veřejném prostoru celá řada dezinformací, což může u některých lidí vyvolávat obavy. Reaguje na to nová očkovací strategie dostatečně?
Očkovací strategie na to reaguje v tom, že je tam otázka vyčleněných finančních prostředků právě na kampaně, aby se za ně postavil stát a aby byly dostatečné.
Vidíme, že když, a to za mě není úplně ideální, doposud reklamní kampaň dělají třeba farmaceutické firmy a zaplatí si reklamu na očkování, tak pak přechodně stoupne zájem o očkování. Tuto iniciativu musí převzít stát a vyčlenit na to peníze.
Součástí strategie je i otázka komunikačních propagačních kampaní: mít na ně vyčleněny peníze. A pak je v gesci státu a odborných společností je předkládat lidem.
Není problém, že část nepovinných očkování je poměrně finančně nákladná?
Je to určitě problém. Když se zavedlo bezplatné očkování proti klíšťové encefalitidě pro lidi starší 50 let, tak stoupla proočkovanost. Finanční nákladnost hraje určitě velkou roli.