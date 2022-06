Začínajícím kantorům chybí podpora vedení a uvádějícího učitele, upozorňuje organizace Začni učit!

Českým školám dlouhodobě chybí kvalifikovaní učitelé. Nejméně je fyzikářů, učitelů matematiky a informatiky. Školy postrádají také kantory pro první stupeň, angličtináře a češtináře. Učitelské sbory stárnou a část pedagogů-začátečníků po několika letech ze školství odchází. Jana Fryzelká z organizace Začni učit! Radiožurnálu řekla, že je za tím spíš než výše platu prvotní náraz, který po přechodu do praxe někteří začínající pedagogové neustojí. Rozhovor Praha 15:06 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým školám dlouhodobě chybí kvalifikovaní učitelé | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč začínající učitelé odcházejí ze školství? Co je příčinou – deziluze, peníze, morálka studentů…?

Myslím, že to je hlavně o tom nárazu. V řadě zaměstnání je to tak, že se postupně začleňujete do prostředí a stoprocentní výkon se u vás očekává až po nějakém čase. Ale učitel, když přijde, tak prostě od 1. září jede z nuly na sto – plný rozvrh. A je logické, že zažívá situace, které předtím nikdy nezažil. Ale bohužel se mu občas nedaří.

A tady je strašně důležité klima školy, na které působí, a podpora, kterou má. V momentě, kdy je tam nenachází právě kvůli tomu, že tam je třeba málo učitelů, sbor je přetížený, tak se to cyklí. Začínající učitel vyhoří, protože třeba nevidí žádný úspěch, který by tam mohl vidět, ale nikdo mu ho vidět nepomůže. Takže ze školy může odejít.

A jakou roli v rozhodování hrají platy ve školství? Ptal jsem se na to záměrně. Sice nemohou konkurovat některým soukromým firmám, na druhou stranu podle ministerstva školství stoupl loni průměrný hrubý plat učitelů na více než 47 tisíc korun. Je toto důvod, proč jste o platech teď nemluvila? Je to už pořádku?

I podle dřívějších výzkumů byl plat až sekundární, možná taková poslední kapka.

Začínající učitel odchází právě spíš kvůli tomu klimatu nebo kvůli věcem, které se mu nedaří. Je jasné, že to je i regionální. Protože v momentě, kdy jste třeba v Praze a nabídek na dobré nebo jakékoli uplatnění je mnohem víc než třeba na nějakém malém městě, tak možná vám impulz ze školy odejít přijde dřív.

Pomohlo by uzákonění role takzvaných provázejících učitelů, tedy zkušených pedagogů, kteří začínajícího učitele vzdělávají, podporují ho? Novela zákona o pedagogických pracovnících, která by s tímto počítala, zatím schválená není. Pomohlo by to?

Určitě. Pozice uvádějícího učitele na některých školách už je, ale právě v momentě, kdy je sbor přetížený, tak na to uvádějící učitel třeba nemá čas a řekne tomu začínajícímu: Tak když budeš potřebovat, tak přijď.

Novela má právě uzákonit, že to adaptační období, zaškolování, bude mít každý začínající učitel a uvádějící učitel na to bude mít čas. To je klíčové – čas, kapacitu a zároveň i to se naučit, jak to uvádění dělat dobře, aby začínající učitel dostal podporu, kterou potřebuje.

Vaše organizace Začni učit! se snaží podporovat začínající učitele. Jak přesně to děláte?

My v Začni učit! provázíme všechny zájemce o učitelství na jejich cestě do tříd, takže i ty, kdo třeba ještě neučí. V začátcích jim nabízíme podporu skrze program Zauč se. Nabízíme jim bezpečné prostředí, kdy si můžou sdílet své problémy, ale i věci, které se jim třeba daří – zažívat úspěch, vidět ho tam. Osvojí si u nás některé dovednosti a sdílí se mezi stejně starými kolegy.

Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) s ministerstvem školství, Národním pedagogickým institutem a Učitelskou platformu představíte plán, jak učitele ve školství udržet. Řeknete nám o něm něco?

On to není úplně plán, je to spíš podpora, která navazuje právě na novelu, která by měla přijít. Dává to podporu vedení uvádějícími učiteli i začínajícímu učiteli, jak to udělat v momentě, kdy přijde nově do školy. Začínajícím učitelům nabízí podporu i v momentě, kdy uvádějícího učitele nemají.

Jsou to takové příručky a zároveň je na to napojená i e-learningová část, kdy si učitel může třeba něco vyzkoušet a cítit od někoho podporu.