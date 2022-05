Z hradeckých Svinar zmizí torzo mostu přes Orlici, které několik let leželo ladem na břehu řeky

Město Hradec Králové odstraní ze břehu Orlice ve Svinarech zbytky původního železného mostu. Víc než 110 let stará konstrukce přestala sloužit svému účelu před pěti lety a dlouho ležela ladem a chátrala. V pondělí v podvečer se na místě objeví těžké jeřáby a most ze svého provizorního místa zmizí. Co bude s unikátním železným mostem dál? Hradec Králové 22:16 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Václav Pilný | Zdroj: Český rozhlas

„V odpoledních hodinách by měla proběhnout nakládka a jako nadměrný náklad by měly být ty dva fragmenty převezeny na letiště v Hradci Králové,“ říká ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil s tím, že samotný transport dvou kusů konstrukce začne kolem 22 hodiny večerní.

Jednotlivé díly váží odhadem 30 a 50 tun, takže manipulace s nimi nebude jednoduchá, město si na to muselo vzít specializovanou firmu s odpovídající technikou.

I proto bude samotný přesun a následné uložení mostu stát dost peněz, vysvětluje mluvčí magistrátu Petr Vinklář. „Město má vysoutěženého dodavatele na společnost, která ten most převeze. Otryská konstrukci a natře konzervačním nátěrem. To znamená, že jde o kompletní převoz a také konzervaci.“

A tohle všechno vyjde na zhruba dva miliony korun. Protože most sloužil Hradci a jeho obyvatelům desítky let, už teď se na sociálních sítích lidé domlouvají, že by se na transport zašli podívat.

„Nadměrný náklad pojede ulicí Bratří Štefanů, to znamená po silnici první třídy, u Lidlu na Slezském Předměstí zatočí do ulice Kladská, dál pojede touto ulicí směrem k Feroně přes nadjezd. Zatočí pak doleva do ulice Vážní, Skladištní oblastí projede a přes ulici Pouchovskou už bude směřovat na letiště,“ popisuje Tomáš Pospíšil trasu, kudy bude most přepravován.

Most teď bude uložen na letišti a zakonzervován tak, aby dál nekorodoval a vydržel až do okamžiku, kdy ho město podle plánů využije v lokalitě Piletického potoka.

„Je zpracovaná studie na revitalizaci Piletického potoka. Měl by mít opět tvar meandrujícího toku a nikoliv rovné vodoteče. Současně je tady vize, že se jedná o území, které by mohlo sloužit nové bytové zástavbě,“ dodává mluvčí hradecké radnice Petr Vinklář.

To vše ale může trvat i několik let.