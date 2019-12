Nová dřevěná lávka nad Divokou Orlicí obnovila v Neratově poutní cestu na vrchol Jagodná v Polsku

Desítky lidí z obou stran hranice se v Neratově v Orlických horách přišly podívat na slavnostní otevření nové dřevěné lávky přes Divokou Orlici. Ta vznikla díky aktivitě sdružení Neratov a je součástí projektu Česko-polská Hřebenovka -východní část. Mezi prvními si přišli novou lávku prohlédnout hlavně starousedlíci. Neratov 22:03 22. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřevěná lávka nad Divokou Orlicí v Neratově v Orlických horách spojuje opět Českou republiku s Polskem | Zdroj: Královéhradecký kraj

Dřevěná lávka nad Divokou Orlicí v Neratově v Orlických horách spojuje opět Českou republiku s Polskem a je určena pro pěší, cyklisty a lyžaře.

„My jsme se tady koupali, chytali vranky a most byl vlastně na polské straně stržen, rostly tam stromky a nesmělo se na něj,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové zdejší chalupář Jan Kolda, který do Neratova jezdí už víc než 50 let z Prahy.

„Na té druhé straně nás fascinovalo, že tam byl vždy asi třímetrový pás oranice, kterou pohraničníci orali a zjišťovali, jestli tam nejsou nějaké stopy. A když něco našli, tak se vyhlásilo pátrání. To bylo takové jištění hranic spřátelených států,“ přidává Kolda vzpomínku.

Teď ale hranici spojuje více než dvacet metrů dlouhá a dva a půl metru široká dřevěná lávka, ukotvená na betonových pilířích. Po mnoha letech je tak opět obnovena historická poutní stezka.

Za zvuku zvonů

„Líbí se mi, že se už podle reakcí lidí podařilo udělat most, který sem tak nějak patří,“ přiznává Antonín Nekvinda ze sdružení Neratov, které se od počátku 90. let snaží oživit stejnojmennou vysídlenou osadu.

„Takže se podařilo udělat další cestu k neratovskému poutnímu místu, kam tolik lidí přichází a hledá klid a nějaké usebrání,“ dodává Nekvinda.

Lidé na obou stranách hranice tu žijí opravdu v těsném sousedství. Přestože se jednalo o stavbu svým rozsahem i náklady nevelkou, stála její realizace velké úsilí.

To potvrzuje sekretář sdružení Euroregion Glacensis Jaroslav Štefek. „Musím říct, že za dobu existence Euroregion Glacensis, kdy jsme postavili mnoho projektů a staveb, tak tato byla opravdu nejnáročnější co se týká administrativy a stavebního povolení. Stavba, která stojí v uvozovkách jen 1,4 milionu korun, ale představuje sedmileté úsilí.“

Jednalo se totiž s úřady na obou stranách hranice, zapojeny byly například vodoprávní úřady a také ministerstva obou zemí. Teď ale mohou turisté přes most dojít například až na vrchol Jagodná v Polsku, kam je dovede žlutá turistická trasa.

V nejbližších měsících by se měla na vrcholu Jagodné otevřít i nová rozhledna.