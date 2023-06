Orlík by mohl být čistší díky změně administrativy a dotacím na odstraňování sedimentů z rybníků

Do přehrady Orlík se ročně dostane téměř 400 tun fosforu. Vznikl návrh opatření, která by mohla situaci zlepšit. Nejvíc by pomohlo intenzivnější odstranění sedimentu z rybníků v povodí Vltavy. Odběru bahna ale brání normy a nedostatek peněz.

