Přesunutí interny, ortopedie a chirurgie. Demonstranti protestovali proti optimalizaci nemocnice v Orlové

Přibližně 150 lidí ve čtvrtek před budovou krajského úřadu v Ostravě demonstrovalo za záchranu nemocnice v Orlové na Karvinsku. Vadí jim chystaný plán optimalizace zdravotní péče v kraji, kterým by se na jednání měli zabývat krajští zastupitelé. Demonstranti, mezi nimiž byli hlavně současní a bývalí zaměstnanci nemocnice, požadovali odstoupení náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO), který má optimalizaci na starosti. Ostrava 14:42 13. prosince 2018

Vedení Moravskoslezského kraje plánuje přesunout z Orlové do Karviné internu, ortopedii a chirurgii. V nemocnici by měly zůstat ambulance či rehabilitační péče. Zvýšit by se měl počet lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Stěhovat se má i lůžková část rehabilitačního oddělení, protože kraj chce v Karviné vybudovat komplexní rehabilitační centrum. Změny kraj vysvětluje ekonomickou ztrátou či nedostatkem personálu.

„Je mi zcela jasné, že vám není lhostejný osud nemocnice a úplně stejně mně není lhostejný osud zdravotnictví v Moravskoslezském kraji. Fakta jsou jasná, máme nedostatek zdravotního personálu, který je přetěžován. Za zhruba osm let budeme mít o 15 000 více obyvatel nad 65 let. Že nemáme zdravotníky, za to může systém, na který se ale nevymlouvám,“ vysvětloval před demonstranty Gebauer.

Svými argumenty ale demonstrující nepřesvědčil. „Akutní péče musí být v Orlové zachována. Nejenže populace stárne, ale i pro mladé lidi musíme mít prostor k ošetření. LDN není nemocnice, to je léčebna,“ míní vrchní sestra ortopedického oddělení Vlasta Donová.

Podle ní je nesmyslné přesouvat stabilní kolektivy do jiných nemocnic. Míní, že Gebauer lže. „Pan Gebauer je spojen s naším ředitelem (Jiřím Matějem), jdou proti nám, nevím proč. Co je to za ředitele, který si chce zavřít a zničit fabriku, která funguje?“ doplnila Donová.

Vedení radnice v Orlové požaduje po Moravskoslezském kraji převedení orlovské nemocnice do své správy. Podle starosty Miroslava Chlubiny (Nezávislí a Změna pro lidi) povede optimalizace časem ke zrušení nemocnice a zhoršení dostupnosti lékařské péče pro obyvatele města a okolí. Orlovská nemocnice obsluhuje spádovou oblast s 55 000 lidmi.